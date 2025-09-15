Credit: Frank Schwichtenberg, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nel corso di uno degli ultimi live dei Coldplay a Wembley, esattamente lo scorso venerdì 12 settembre, Chris Martin, poco prima di intonare “Fix You”, ha esortato il pubblico presente a ‘mandare amore’ alla famiglia di Charlie Kirk commentatore e attivista di estrema destra assassinato il 10 settembre durante un dibattito alla Utah Valley University.

Mandate amore a chi volete nel mondo ha esortato Martin.

per poi aggiungere:

Ci sono così tanti posti nel mondo che potrebbero averne bisogno oggi. Potete inviarlo a vostro fratello o a vostra sorella, potete inviarlo alle famiglie di persone che hanno attraversato momenti terribili, potete inviarlo alla famiglia di Charlie Kirk.