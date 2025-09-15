Nel corso di uno degli ultimi live dei Coldplay a Wembley, esattamente lo scorso venerdì 12 settembre, Chris Martin, poco prima di intonare “Fix You”, ha esortato il pubblico presente a ‘mandare amore’ alla famiglia di Charlie Kirk commentatore e attivista di estrema destra assassinato il 10 settembre durante un dibattito alla Utah Valley University.
Mandate amore a chi volete nel mondo ha esortato Martin.
per poi aggiungere:
Ci sono così tanti posti nel mondo che potrebbero averne bisogno oggi. Potete inviarlo a vostro fratello o a vostra sorella, potete inviarlo alle famiglie di persone che hanno attraversato momenti terribili, potete inviarlo alla famiglia di Charlie Kirk.
A couple people asked me if there’s a video of Coldplay suggesting that fans send love to Charlie Kirk’s family.— Yashar Ali ? (@yashar) September 14, 2025
Here it is. pic.twitter.com/yy3E8ta6QW