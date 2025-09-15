Credit: Press

Ottime notizie da parte dei Notwist.

La storica band originaria della Baviera, infatti, ha appena annunciato il suo ritorno in Italia con ben tre date previste per il prossimo mese di aprile.

Le novità, però, non finiscono qui da parte della formazione teutonica che, infatti, sempra nella primavera del prossimo anno, pubblicherà il suo decimo LP, di cui ancora non si conoscono i dettagli, seguito di “Vertigo Days“, uscito a gennaio 2021 via Morr Music.

Le nuove canzoni del gruppo tedesco si potranno ascoltare giovedì 16 al Locomotiv Club di Bologna, venerdì 17 al Monk Club di Roma e sabato 18 all’Urban Club di Perugia.

I biglietti per il live emiliano costano 27 € e sono già disponibili su ‘Dice.fm‘, quelli per lo show laziale direttamente dal sito del Monk a 22 € + d.p., mentri quelli per il concerto umbro si trovano a 25 € + d.p. su ‘Ticketone.it‘ e su ‘Ticketitalia.com‘.