credit: press

Dopo la residenza di quattro show sold-out al KOKO di Londra dello scorso anno, Thundercat torna sulle piattaforme con due inediti: “I Wish I Didn’t Waste Your Time” e “Children of the Baked Potato” (feat. Remi Wolf).

A distanza di due anni dalle sue ultime produzioni, queste due tracce, già disponibili, arrivano in concomitanza con l’annuncio di un tour in Nord America ed Europa, incluse sei date da headliner nel Regno Unito, e una anche in Italia il prossimo 5 marzo a Milano all’Alcatraz (i biglietti in vendita da venerdì QUI).



I fan di Thundercat possono festeggiare: non uno ma due nuovi brani dall’acclamato bassista, entrambi con il contributo del leggendario Greg Kurstin. “I Wish I Didn’t Waste Your Time”, con la sua linea di basso rilassata e il falsetto delicato di Thundercat, richiama il classico sound dell’artista, mentre “Children of the Baked Potato” sprigiona un’energia più urgente, in cui la potenza vocale di Remi Wolf si intreccia con quella di Thundercat.

Il titolo del brano è un omaggio al leggendario jazz club di Los Angeles, The Baked Potato, molto famoso in città per servire esclusivamente patate al forno, ospitando da oltre cinquantanni il meglio della scena jazz losangelina, tra giganti della fusion e personaggi iconici più moderni. È il luogo dove i musicisti vanno a vedere i loro musicisti preferiti, e ha avuto un’enorme influenza anche su Thundercat.

«Lei [Remi] è una child of the Baked Potato come me» – racconta Thundercat. «Sapeva esattamente di cosa aveva bisogno la canzone. È stato pazzesco guardarla dare vita a tutto questo. Più riascolto il brano, più mi è chiaro che non avrei potuto scegliere nessun altro meglio di lei».