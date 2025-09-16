Apparat annuncia il suo ritorno dal vivo con la band al completo per presentare in anteprima il nuovo album “A Hum Of Maybe”: un tour che toccherà club e location speciali in tutta Europa, arrivando in Italia il 15 aprile all’Alcatraz a Milano e il 16 aprile all’Auditorium Parco della Musica a Roma.

Dopo l’ultimo tour in full band tenutosi nei primi giorni della pandemia, e a sei anni di distanza dal precedente disco “LP5″ – nominato ai Grammy – arriva un’occasione unica per ascoltare dal vivo, per intero, il prossimo album del produttore, compositore e performer berlinese, insieme ad alcuni brani dal suo repertorio. Il “forse” – afferma Apparat su “A Hum Of Maybe” – non è debolezza, ma uno spazio in cui le cose possono ancora crescere. “Hum”, al contempo, è quell’energia nascosta – non un sì o un no chiaro, ma quella vibrazione, quell’intermezzo in cui la vita accade.

Negli anni, Sascha Ring aka Apparat ha guadagnato fama internazionale con i suoi live show immersivi nei più importanti festival e live club di tutto il mondo – dal Sónar al Primavera Sound al Palais de la Découverte per ARTE Concert – e con la sua musica che è arrivata al grande pubblico internazionale anche grazie al suo brano entrato nella colonna sonora della serie Netflix di successo “Dark”.

Dopo il tour mondiale con Moderat nel 2022/2023 e alcuni DJ set speciali negli ultimi anni, arriva un nuovo capitolo con una serie di concerti unici per immergersi nelle atmosfere del nuovo disco: un lavoro realizzato insieme al collaboratore di lunga data Philipp Johann Thimm, che prosegue nel solco di quell’inconfondibile mix di texture modulari, elettronica intricata e presenza vocale intensa che caratterizza la musica di Apparat.