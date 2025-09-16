Credit: Bandcamp

I bar italia il 22 ottobre saranno al Santeria Toscana 31 di Milano per il loro live (biglietti QUI), ma per chi non riuscisse a vederli non c’è da disperare visto che il terzetto londinese composto da Nina Cristante, Sam Fenton e da Jezmi Tarik Fehmi ha già annunciato 3 date italiane per l’anno prossimo.

5 marzo: Milk, Torino

6 marzo: Hacienda, Roma

7 marzo: TPO, Bologna

Biglietti QUI.

Ricordiamo che il nuovo album della band, “Some Like Hot“, è atteso il 17 ottobre via Matador Records.

Le note stampa ci dicono che “Some Like It Hot” racconta questo viaggio: una raccolta di canzoni rock che abbracciano voracemente il palco principale.