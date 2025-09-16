La nuova canzone di Madi Diaz, “Heavy Metal”, ma non è certo una canzone heavy metal. Il brano è il nuovo assaggio da “Fatal Optimist” atteso il 10 ottobre.

La Diaz canta di come si sta rendendo conto di assomigliare sempre più a sua madre, di come si sforza di superare i momenti bui e di come sta trasformando il proprio cuore in heavy metal. In un comunicato stampa, dice: “Volevo davvero scrivere una canzone che fosse hardcore come me. Sono emotivamente heavy metal, ma tutto ciò che esce da me è morbido“.