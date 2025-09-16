I Kula Shaker danno la notizia che il 30 gennaio 2026 pubblicheranno il loro ottavo album, “Wormslayer“. Ancora composti dalla formazione originale – Crispian Mills (voce/chitarra), Alonza Bevan (basso), Paul Winterhart (batteria) e Jay Darlington (organo Hammond) – i Kula Shaker alimentano l’attesa per il disco condividendo il loro nuovo singolo “Good Money”.

“Good Money” è un vortice caleidoscopico di psichedelia anni ’60, soul e funk retrò.

Come spiega Crispian Mills: “Il nostro ultimo video era tutto girato con la telecamera, acrobazie reali, oggetti di scena reali e scene di battaglia epiche che la gente pensava fossero tutte realizzate con l’intelligenza artificiale. Quindi abbiamo adottato un approccio diverso con Good Money. L’intero video è stato interamente generato dall’intelligenza artificiale: abbiamo dato la canzone e il testo e questo è ciò che ha creato. È davvero incredibile“.

“È la storia di un ragazzo in una piccola comunità, a cui crescono le ali, e di come la gente del posto lo tratta. Alcuni pensano che sia un mostro, altri pensano che sia un cherubino, altri ancora lo vedono cinicamente come un’opportunità per fare soldi…è una metafora del mondo della musica? Direi che è una metafora della vita“.

L’album “Wormslayer” è già stato anticipato da “Charge of the Light Brigade” e “Broke as Folk”, che dimostrano entrambe lo stato di salute ottimale della band.

Crispian aggiunge: “Spero che la gente apprezzi i colpi di scena che questo nuovo disco propone. Abbiamo sempre amato quei dischi psichedelici che avevano grandi canzoni, una grande produzione, una grande narrazione e ti portavano in un viaggio. Abbiamo sempre approfondito quel tipo di esperienza, perché siamo quel tipo di band. I Kula Shaker hanno una vita propria. Noi siamo solo passeggeri, che guardano ciò che accade in tempo reale“.

Tracklist:

