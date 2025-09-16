Il canto del cigno dei Galaxie 500 è “This Is Our Music” – titolo che è uno statement identitario e che mette l’ascoltatore spalle al muro omaggiando Ornette Coleman.

“Fourth Of July” apre le danze con uno strepitio rinunciatario che detta un tono comune all’intero album («I stayed at home on the Fourth of July / and I pulled the shades so I didn’t have to see the sky / and I decided to have a bed-in / but I forgot to invite anybody»), che è un’opera che si muove immaginifica tra le pieghe del tedio, del vuoto, della ripetitività.

“Way Up High” è poco più di un’allucinazione, Summertime un bozzetto d’abbandono un po’ crudele («walkin’ in the park now, and I’m so glad that you were fired»), “Sorry” una continua apologia per le banalità, “Listen, The Snow Is Falling” una rilettura del classico di Yoko Ono che sostituisce la tenerezza dell’originale con una certa sacralità, con risultato di arrivare ad un livello di inedita rovina celestiale.

Questo disco fu pubblicato nel settembre 1990 e di lì a meno di un anno Dean Wareham dissolse i Galaxie 500 proprio quando, forse, qualcosa si stava muovendo e l’ambiente attorno sembrava virare verso sensibilità più ricettive al loro slowcore primigenio.

La storia, ormai cristallizzata, racconta che in pochissimo tempo i Galaxie 500 hanno prodotto tre album che sono tre increspature differenti della medesima sostanza, ciascuna delle quali si fa amare per un motivo differente – e se, probabilmente, il pigro vigore del precedente “On Fire” rimane insuperato, “This Is Our Music” è un compendio di ciò che un certo atteggiamento nei confronti della vita possa, comunque, produrre.

L’articolo nella sua forma originale lo trovate su ‘Non siamo di qui’ che ringraziamo per la gentile concessione

Pubblicazione: 15 settembre 1990

Durata: 45:45

Tracce: 9

Genere: Dream pop, Slowcore

Etichetta: Rough Trade

Produttore: Mark Kramer

Tracklist:



Fourth of July

Hearing Voices

Spook

Summertime

Way Up High

Listen, the Snow Is Falling (Yoko Ono cover)

Sorry

Melt Away

King of Spain, Pt. 2