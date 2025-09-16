Sempre un piacere ritrovare Thierry Haliniak, sopratutto quando è così ispirato. Già il disco “Momentum” ci era piaciuto moltissimo, ora eccolo qui con 2 nuovi brani che confermano il suo stato di grazia.

<a href="https://myrainingstars.bandcamp.com/album/helpless-gaping-wound">Helpless / Gaping Wound by My Raining Stars</a>

“Helpless” è avvolgente, un vero e proprio sogno ad occhi aperti con le su chitarre arpeggiate/jangly e un mood dream-pop veramente suggestivo, mentre “Gaping Wound” è un mid-tempo di una bellezza cristallina, con questo incedere quasi sornione riesce a piazzare una melodia delicatissima.

Listen & Follow

My Raining Stars: Bandcamp