Sempre un piacere ritrovare Thierry Haliniak, sopratutto quando è così ispirato. Già il disco “Momentum” ci era piaciuto moltissimo, ora eccolo qui con 2 nuovi brani che confermano il suo stato di grazia.
“Helpless” è avvolgente, un vero e proprio sogno ad occhi aperti con le su chitarre arpeggiate/jangly e un mood dream-pop veramente suggestivo, mentre “Gaping Wound” è un mid-tempo di una bellezza cristallina, con questo incedere quasi sornione riesce a piazzare una melodia delicatissima.
