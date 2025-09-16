credit: press

La nostra esclusiva di oggi è per il nuovo video di Camilla Buzzetti, una giovane cantautrice della provincia di Varese, 21 anni, che pubblicherà il suo nuovo singolo “You Make Your Bed” il 19 settembre 2025. Siamo molto contenti qui a IFB di ospitare in anteprima il video.

“You Make Your Bed” è un brano che cattura l’essenza di un dilemma emotivo complesso, raccontando la storia di una figura femminile intrappolata in un triangolo amoroso taciuto. La protagonista, oggetto delle attenzioni di un uomo già impegnato, vive un’ambiguità emotiva profonda, oscillando tra la speranza di un sentimento autentico e il timore di essere manipolata.

La narrazione si concentra sulla lotta interiore della protagonista, dove il desiderio si scontra con l’incertezza, creando una tensione emotiva palpabile. La canzone diventa così un’esplorazione profonda dei sentimenti umani, mettendo in luce la complessità delle relazioni e la difficoltà di navigare le acque emotive.

Spiega l’artista a proposito del brano: “You Make Your Bed è un brano che ha un’impronta sonora differente rispetto al resto del mio repertorio. É nato da un momento di improvvisazione, come sfogo per la situazione che stavo vivendo, partendo dalla frase gancio del titolo e sviluppando poi tutto l’aspetto più emotivo e le domande interiori. É energico perché vuole dar vita a quella sensazione indefinita di rabbia e interesse per una persona che non sa essere chiara e fare passi verso una direzione precisa.“

Il videoclip di “You Make Your Bed” si sviluppa attorno all’immagine centrale del letto, simbolo potente della situazione emotiva descritta nel brano. Questo elemento diventa metafora del dilemma in cui la protagonista si trova, un luogo intimo e ambiguo dove le scelte e le menzogne prendono forma. Le diverse ambientazioni del video accentuano il contrasto tra il senso di appartenenza e l’isolamento: mentre gli spazi aperti e la compagnia degli amici rappresentano la vera “casa”, cioè un luogo di accettazione e autenticità alla luce del sole, gli interni, riflettono una profonda solitudine, sottolineando come la vicinanza fisica non colmi il vuoto emotivo.

