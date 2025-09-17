È un piacevole disco guitar-pop quello che ci regalano i Girl and Her Bad Mood. La band indonesiana non cerca colpi ad effetto o si avventura su terreni ostici o sperimentali. Qui siamo di fronti a un gustoso indie-pop-rock con la chitarre che disegnano trame molto piacevoli e un gioco di voci maschile e femminile che si rincorrono in modo pulito e accattivante.

Le canzoni hanno un lieve retrogusto shoegaze, che si fonde con quel sapore guitar-pop accattivante che hanno molti dischi che provengono da quelle terre lontante.

Niente che possa far gridare al miracolo, ci mancherebbe altro, ma delle piacevoli canzoni, che brillano per qualche impennata chitarristica che si stempera nel pop.

<a href="https://haumrecords.bandcamp.com/album/pop-songs-sad-world">Pop Songs, Sad World by Girl and Her Bad Mood</a>

