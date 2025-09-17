credit: press

Acclamato artista islandese, Ásgeir presenta oggi il primo nuovo singolo tratto da “Julia“, il disco in arrivo il 13 febbraio 2026. “Ferris Wheel” è una riflessione sul trasformare i sogni a lungo accarezzati in realtà, un inno di silenzioso ottimismo nato dalle conversazioni di Ásgeir con la sua compagna sull’abbandonare le cose familiari ed inseguire i desideri a lungo accarezzati ed osare ad immaginare qualcosa di nuovo, una vita più lenta in riva al mare.

“E’ una canzone sul desiderio di cambiare le cose, realizzare i propri sogni, volersi trasferire in un posto vicino all’acqua, fare tutto ciò che abbiamo messo in attesa. Mi sento come se mi fossi concesso di sognare il futuro per molto tempo, bloccato nelle stesse vecchie abitudini. E’ bello poter sognare di nuovo. Ricordo di essere stato un po’ titubante, all’inizio, con questa canzone, ma in studio ne erano tutti entusiasti ed ho iniziato ad amarla. E’ qualcosa che sento di non aver mai fatto prima, ed è probabilmente per questo che mi sentivo così” dichiara.

Dopo anni trascorsi a collaborare con traduttori come John Grant e a lavorare con le poesie di suo padre, Einar Georg Einarsson, Ásgeir si addentra in nuovi territori, scrivendo per la prima volta i testi da solo. Da tempo elogiato per il suo folk-pop intricato, per la sua produzione lussureggiante e il suo falsetto malinconico ed emotivo, Ásgeir, in “Julia”, mostra una schiettezza catartica tra canzoni che non solo sono eseguite in modo squisito, ma sono vissute. Questo nuovo senso di vulnerabilità, in parte dovuto ai testi completamente scritti da solo, attraversa le dieci tracce del quinto album, scritte e registrare negli ultimi due anni.

Tracklist:



1. Quiet Life

2. Against The Current

3. Smoke

4. Ferris Wheel

5. Universe Beyond

6. Julia

7. Sugar Clouds

8 .Stranger

9. In The Wee Hours

10. Into The Sun