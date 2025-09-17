Prosegue il tour americano dei Pulp che, giovedì 11 settembre, erano a NY, per la precisione al Forest Hills Stadium, ex sede degli US Open e proprio per questo il buon Jarvis ha avvertito i presenti: “Probabilmente farò un sacco di battute di cattivo gusto sul tennis“…
Sta di fatto che, battute o meno, un fan ha registrato tutto il live…
Setlist:
Sorted for E’s & Wizz
Disco 2000
Spike Island
F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.
Slow Jam
Farmers Market
This Is Hardcore
Sunrise
Something Changed
O.U. (Gone, Gone)
The Fear
Do You Remember the First Time?
Mis-Shapes
Got to Have Love
Babies
Common People
A Sunset