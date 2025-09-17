Prosegue il tour americano dei Pulp che, giovedì 11 settembre, erano a NY, per la precisione al Forest Hills Stadium, ex sede degli US Open e proprio per questo il buon Jarvis ha avvertito i presenti: “Probabilmente farò un sacco di battute di cattivo gusto sul tennis“…

Sta di fatto che, battute o meno, un fan ha registrato tutto il live…

Setlist:



Sorted for E’s & Wizz

Disco 2000

Spike Island

F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.

Slow Jam

Farmers Market

This Is Hardcore

Sunrise

Something Changed

O.U. (Gone, Gone)

The Fear

Do You Remember the First Time?

Mis-Shapes

Got to Have Love

Babies

Common People

A Sunset