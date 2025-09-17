Credit: Press

I canadesi Ghostwoman, che seguiamo già da qualche tempo qui su Indieforbunnies, hanno appena pubblicato, via Full Time Hobby, il loro quarto LP, “Welcome To The Civilized Word”.

Il duo composto da Evan Uschenko e Ille van Dessel inizierà presto a girare l’Europa per presentarlo e proprio oggi ha annunciato che passerà anche dall’Italia nel prossimo mese di febbraio.

Saranno ben quattro le date dei Ghostwoman nel nostro paese previste per giovedì 12 all’Astro Club di Fontanafredda (PN), venerdì 13 al Colorificio Kroen di Verona, sabato 14 al Freakout Club di Bologna e domenica 15 al Blah Blah di Torino.

I biglietti per il concerto friulano, che costano 16,95 € saranno disponibili a breve su ‘Dice.fm‘, quelli del live veneto 15 € (la prevendita partirà dalle ore 10 di venerdì 19 settembre) e qui trovate tutte le info, mentre non abbiamo ancora riguardo le entrate degli show di Bologna e di Torino.