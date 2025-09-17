Era da tempo che non mi scendeva una lacrima per un disco. È capitato con i Palace Brothers, Plush, Eric Chenaux e ora ecco Jens Kuross, che esce da un seminterrato nell’Idaho e porta alla luce questi otto rubini.

Credit: Mark Oliver

Otto preghiere laiche, sommesse. Qua e là scosse dai tormenti. Sempre toccate dalla grazia. Il piano elettrico e i synth suonano come una chitarra di Loren Mazzacane Connors. Il canto è sommesso, ispirato, intimo. Potentissimo. Un piccolo, enorme disco.

Jens Kuross è originario di Boise (Idaho), ha lavorato come musicista a Los Angeles, ha collaborato con i Palace (e si sente, grazie a Dio) e ha fatto l’artigiano del legno. Proprio come un piccolo scultore, armato di sola voce, pianoforte elettrico e sintetizzatori ha creato un suono etereo e insieme profondo che ha commosso il produttore Pedigo fino alle lacrime. In un seminterrato dell’Idaho, Pedigo e la moglie si sono guardati, commossi testimoni di questo album pieno di verità e malinconia, che osserva il fluire della vita. Si crea una connessione emotiva intensa, palpabile. Le otto tracce che scorrono senza pause e senza fronzoli. Questo album nasce per condividere un rifugio dell’anima. Chi cerca un’esperienza intima, toccante avrà quel che cerca e troverà un qualcosa di rituale ad attenderlo.

“What I Miss Most of All” : una ninnananna frammentata che si adagia su un tappeto ambient. Dà subito il via alla magia. “No One’s Hiding From the Sun”: l’atmosfera rarefatta e magica del brano d’apertura continua e ci cattura sempre di più. “Beggar’s Nation”: il pezzo forte del lotto, singolo di lancio dell’album. Costruito attorno a un organo inquietante, teso, “arrabbiato” e ipnotico. Richiama un Thom Yorke d’annata (sissignore). “Hymn of Defeat”: altro brano meraviglioso. Piccoli crescendo si fanno strada come un vento d’autunno. Un vero e proprio inno alla grazia. “Inside Joke”: una performance a tratti dimessa, a tratti ubriaca. Un’atmosfera surreale. Pop Matters suggerisce più di un riferimento al Joker di Joaquin Phoenix. “Crooked Songs”: un finale intimo, elegante che incornicia l’intero percorso sonoro e concettuale dell’album. “Today I feel like singing, to stop this world from changing me.”

Per concludere la recensione, credo non ci siano migliori parole di quelle del produttore, testimone della performance di Kuross: Non avevo mai sentito parlare di Jens Kuross, un artista locale scelto dal promoter per aprire le mie date nell’Idaho. Prima del concerto, siamo andati a cena insieme e lui mi ha detto: “Suonerò il mio Wurlitzer, i miei synth e canterò…vedremo cosa succede”. Un’ora dopo, mentre eravamo tutti seduti, Jens ha iniziato a suonare. Io e mia moglie ci siamo guardati come per dire: “Stai sentendo quello che sento io?”. Jens ha suonato queste canzoni bellissime e toccanti che sembravano un mix tra Arthur Russell e Harry Nilsson. Alla seconda canzone, ero in lacrime. È stata la prima esibizione dal vivo che mi abbia mai fatto piangere. Alla fine del suo set, ho detto a mia moglie che era stata la migliore live performance che avessi mai visto.