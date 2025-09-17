credit: Ludovica De Santis

“Trovarsi soli” è il nuovo brano di Marco Giudici, in uscita oggi per 42 Records.

La canzone è il primo estratto dal suo secondo album “Trovarsi soli all’improvviso” in arrivo il prossimo 21 novembre, a distanza di cinque dal disco d’esordio “Stupide cose di enorme importanza” e a tre dall’EP “Io cerco per sempre un bivio sicuro”.

Un pezzo che segna il ritorno di Marco alle proprie canzoni, dopo che in questi anni si è fatto conoscere anche come produttore e musicista tra i più apprezzati del panorama indipendente italiano (Any Other, Francesco Di Bella, Fine Before You Came).

Trovarsi soli è il suo modo di fare ordine nella propria vita: “Trovarsi soli per me è sia una condizione esistenziale sia un gesto di coraggio, un tentativo di guardarsi e di sentirsi, decidere della propria cura e scegliere di separarsi da alcune cose di sè, racconta l’artista“.

Un brano colorato, sincero, che arriva dritto al punto e al cuore di chi lo ascolta.