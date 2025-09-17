“Messe Sporche” è il nuovo album di Edda disponibile dal 17 ottobre per Woodworm/Universal Music Italia. È il settimo disco da solista per il cantautore dalle molte vite, che uscirà solo in edizione fisica, cd e vinile, esclusi due singoli che saranno disponibili anche sulle piattaforme di streaming. Il preorder sarà disponibile in esclusiva sullo shop di Woodworm, dove potranno essere preordinati gli LP in edizione limitata autografati da Edda.

Dopo l’episodio intimista rappresentato da “Illusion”, album uscito nel 2022 e caratterizzato dalla produzione d’autore di Gianni Maroccolo, con questo nuovo disco in studio Edda ci sorprende nuovamente, pubblicando un lavoro di forte impronta rock, con la produzione di Luca Bossi (già con Edda per i precedenti album “Graziosa utopia” e “Fru fru”).

“Questo disco è il frutto di un lavoro enorme, artigianale, del maestro Luca Bossi al quale per mesi, giorni e settimane ho appesantito la vita con la mia presenza. Non volevo fare un disco, ma Luca mi ha “costretto” e credo che sia stato un miracolo per tanto bene che è venuto. Al di là delle mie più rosee aspettative. È proprio vero che l’uomo propone e Dio dispone, o per dirla in termini meno pomposi e parafrasando sempre i grandi del cinema: sta mano po’ essere fero o po’ essere piuma! Oggi è stata Rock!“



Edda annuncia anche le prime date live nei club, in collaborazione con Locusta.

CLUB TOUR

01.11 Bologna – Locomotiv

08.11 Firenze – Glue

14.11 Bergamo – Druso

21.11 Pisa – Lumière

05.12 Lido Adriano (RA) – CISIM

06.12 Roma – Monk

07.12 Caserta – Lizard

12.12 Milano – Arci Bellezza

19.12 Torino – Spazio211

Biglietti QUI.