Credit: Crackerfarm

Dobbiamo ammettere che siamo rimasti sorpresi quando abbiamo saputo che Scott e Seth Avett degli Avett Brothers hanno collaborato con Mike Patton, storico frontman di Faith No More e Mr. Bungle, per un nuovo album.

Il progetto si chiama AVTT/PTTN e presto puibblicherà, via Ipecac Recordings / Thirty Tiger / Ramseur Records, un omonimo LP, la cui uscita è prevista per il prossimo 14 novembre.

Il disco contiene nove nuove canzoni scritte dai tre artisti insieme e prodotto da Patton, Scott Avett e dall’ingegnere vincitore di un Grammy Dana Nielsen (Metallica, Rihanna).

Quello che era iniziato come un semplice scambio di ammirazione si è presto trasformato in una vera e propria collaborazione creativa. Gli Avett e Patton, fan reciproci di lunga data, si sono ritrovati a scambiarsi canzoni e idee da una costa all’altra, con ogni bozza che si evolveva man mano che passava tra le mani del trio.

Scott riflette:

Questo è ciò che è l’arte. Questo è ciò che dovrebbe essere il creare: in segreto e senza ambizioni.

Per gli Avett lavorare con Patton è stato più di una semplice nuova collaborazione: è stato un momento che ha chiuso il cerchio.

Scott spiega:

Mike fa parte del nostro DNA, è come il tessuto della nostra giovinezza. Lo abbiamo letteralmente studiato. Ora è un caro amico, ma quando eravamo più giovani lo imitavo.

Patton aggiunge:

La mia sfida particolare in questo progetto era diventare un lontano cugino. Un fratello rimasto orfano. Forse lo hanno tenuto rinchiuso in un pollaio o qualcosa del genere. Lo hanno tirato fuori anni e anni dopo.

Il primo estratto si chiama “Eternal Love” e lo potete ascoltare qui sotto.

“AVTT/PTTN” Tracklist:

1. Dark Night Of My Soul

2. To Be Known

3. Heaven’s Breath

4. Too Awesome

5. Disappearing

6. Eternal Love

7. The Ox Driver’s Song

8. The Things I Do

9. Received