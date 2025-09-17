Ritornano a farsi sentire i Superchunk, giunti al tredicesimo full-length della loro carriera: questo nuovo disco, ovviamente realizzato dalla Merge Records, arriva a tre anni e mezzo dal precedente, “Wild Loneliness“.

Credit: Alex Cox

Registrato da Paul Voran (The Menzingers, Hurray for the Riff Raff) ed Eli Webb e mixato da Mike Montgomery (The Breeders, Protomartyr), l’album vede tra i suoi ospiti Bella Quinlan e Holly Thomas dei Quivers, Bella Middleman e la loro touring bassist Betsy Wright (Ex Hex).

Nella press-release la band della North Carolina definisce il suo nuovo disco come un balsamo catartico per questi tempi opprimenti che ci farà sentire ancora meglio una volta che avremo risolto i nostri problemi collettivi.

L’apertura con il singolo principale “Is It Making You Feel Something” è proprio quello che da una parte ci aspetteremo dai Superchunk e dall’altra quello di cui abbiamo bisogno in questo preciso momento: riff alt-rock potenti, un drumming energico e soprattutto un coro catchy e melodicamente perfetto che sembra fatto apposta per essere cantato a uno dei loro prossimi concerti (sperando ovviamente che si ricordino ancora di passare in Italia dopo il concerto al TPO di Bologna del novembre 2023).

La formula scelta dagli statunitensi ovviamente ci piace perché è davvero irresistibile, ma in questo disco sembra essere utilizzata piuttosto frequentemente.

“Cue”, invece, è decisamente più lenta (anche se non manca qualche pesante schitarrata), mentre “No Hope”, come fa presumere lo stesso titolo, è malinconica e assai reale, ma nonostante questo il suo coro risulta incredibilmente contagioso.

Anche “Everybody Dies” senza dubbio non sprigiona ottimismo, ma la sua sensazione indie-punk è una sicurezza in cui rifugiarsi, mentre Mac dichiara: “I was happy in a world of wishful thinking and outright lies“.

Un buon album indie-rock influenzato dalle negatività da ciò che purtroppo stiamo vivendo tutti i giorni: senza portare particolari novità sotto il punto di vista stilistico, “Songs In The Key Of Hikes” si lascia comunque ascoltare volentieri e piacerà sicuramente a chi era già fan della band del North Carolina.