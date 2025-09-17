I PONY avevano pubblicato il loro album “Velveteen” nel 2023 e da allora il gruppo power-pop di Toronto ha realizzato solo singoli, ovvero “Freezer” e “Every Little Crumb”.

Ora Sam Bielanski e soci hanno pubblicato una nuova canzone pop-rock super orecchiabile in puro stile PONY intitolata “Superglue”.

La Bielanski dice:

Non mi concedo spesso di abbandonarmi al sentimento di gelosia. Penso che forse mi vergogno di provare invidia per gli altri, quindi cerco di seppellire queste emozioni nel profondo di me stesso. Questa canzone è stata scritta proprio mentre stavo affrontando queste brutte emozioni. Mi sono chiesta: invece di rifuggire da questi sentimenti e se mi ci abbandonassi? E se per un momento li lasciassi uscire per prendere una boccata d’aria prima di seppellirli di nuovo?