Credit: press

“Enclosed” è il nuovo singolo di Sir Petrol, progetto dietro il quale si cela l’artista emiliana Rebecca Magri, fondato nella seconda metà del 2024 dopo tante collaborazioni di prestigio ed esperienze in band come come Upupay?ma, Kaptain Preemo e Ayahuasca.

Siamo molto contenti di poter ospitare sulle pagine di IFB l’anteprima del video.

Si tratta della seconda anticipazione dall’atteso album d’esordio dell’artista di Parma, “Evil Design”, in uscita il 17 ottobre 2025 in streaming, vinile e CD per la label indipendente Elefante Rec., con distribuzione digitale a cura di Believe Music Italia.

Nell’universo sonoro di Sir Petrol trip rock, psichedelia, elettronica e alt pop si fondono lasciando spazio a contaminazioni jazz e sonorità ruvide e aggressive, controbilanciate da voci armoniose e vellutate.



Questo brano vuole essere una presa di posizione, dichiarare cosa ci appartiene anche quando ci viene negato dal mondo e gli altri.



Il singolo, prodotto e mixato da Gabriel Medina aka The Cosmic Gospel, è accompagnato da un affascinante videoclip scritto e diretto da Paolo Tasso.

Abbiamo voluto rappresentare una sorta di sogno lucido e surreale e quindi ho scelto una tecnica di animazione 3D chfosse realistica

“Enclosed” sarà disponibile da venerdì 19 settembre sulle principali piattaforme musicali e su You Tube sotto forma di videoclip. Buon ascolto e buona visione!