I Massive Attack ritireranno la loro musica da Spotify. La band ha condiviso la notizia in una dichiarazione in cui ha anche espresso solidarietà a una nuova iniziativa di boicottaggio culturale chiamata No Music for Genocide. Il movimento invita artisti, etichette discografiche e titolari dei diritti a rimuovere la musica dalle piattaforme di streaming in Israele, tramite il geo-blocking, per protestare contro il continuo assalto del Paese a Gaza, e i Massive Attack intendono partecipare al boicottaggio.

“Indipendentemente da questa iniziativa e alla luce dei (presunti) investimenti significativi del suo amministratore delegato in un’azienda che produce droni militari e tecnologia AI integrata negli aerei da combattimento, i Massive Attack hanno presentato una richiesta separata alla nostra etichetta discografica affinché la nostra musica venga rimossa dal servizio di streaming Spotify in tutti i territori“, hanno scritto i Massive Attack.

“Nel caso specifico di Spotify, l’onere economico che da tempo grava sugli artisti è ora aggravato da un onere morale ed etico, per cui il denaro guadagnato con fatica dai fan e gli sforzi creativi dei musicisti finiscono per finanziare tecnologie letali e distopiche“, ha continuato la band. “Quando è troppo è troppo. Un’altra strada è possibile“.

Ricordiamo che già numerosi artisti hanno rimosso la loro musica da Spotify nelle ultime settimane, in gran parte per protestare contro gli investimenti del CEO Daniel Ek e del suo fondo Prima Materia in Helsing, una società di difesa che attualmente opera nel Regno Unito, in Germania e in Francia. Tra gli artisti che hanno ritirato la loro musica da Spotify ci sono: Hotline TNT, Young Widows, Godspeed You! Black Emperor, WU LYF, King Gizzard & the Lizard Wizard, Xiu Xiu e Deerhoof.