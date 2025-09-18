Ho letto pure che non è una trovata poi cosí nuova (e ci sta) quella della scimmia, che è Robbie Williams, che è dunque la scimmia. Ció non toglie che la trovata fa di questo biopic un oggetto assurdo, a tratti indecifrabile e straniante. Poi arriva quella sequenza folle, jodorowskyana di Knebworth, che diventa il teatro di un massacro, dell’uomo, del bambino, dell’artista, della scimmia, all’apice del suo successo e, dunque, dell’autodistruzione – il successo che annulla il sé in favore di divenire altro per i fan(atici) quindi, come poi confessa Robbie in un momento toccante. E tutto torna, almeno un po’.

E comunque è un film bello, emozionante, che brucia di onestà e le canzoni (tutte bellissime per Dio, diciamolo una volta per tutte) di Robbie sono state usate splendidamente. Non mi vengano peró a dire che non si aspettavano il flop, che questo film sta “fuori di chiocca” e che potesse funzionare ci ha creduto, forse, solo la scimmia. Che è Robbie, che è la scimmia.