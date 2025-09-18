A poche settimane di distanza dal tour nei club che ripoterà i Cani su uno stage dopo circa 9 anni di assenza, Niccolò Contessa, leader e frontman del progetto, ha offerto unpiccolissimo assaggio delle prossime performance live salendo sul palco, lo scorso 14 settembre, della terza edizione di “Nessun Dorma”, concerto di beneficenza organizzato per raccogliere fondi per l’emergenza umanitaria in Palestina.

In questa occasione migliaia di persone hanno cantato in coro “io, sparire, felice” e “il posto più freddo”, in una toccante esibizione chitarra e voce.

Qui il video de “Il Posto Più Freddo” realizzato da Valentina Pascarella:

Qui il video del live de Il posto più freddo.

Il tour, che porterà la band in formazione d cinque elementi in giro per l’Italia, è organizzato da DNA concerti, partirà dall’Estragon di Bologna l’1, 2, 5, 6 (tutti sold out) e 10 novembre per poi proseguire l’11 al Gran Teatro Geox di Padova (sold out), il 14, 15, 16, 18 (tutti sold out) e 19 all’Atlantico di Roma, il 23, 24 (entrambi sold out) e 25 novembre all’Alcatraz di Milano, il 30 novembre (sold out) e il 1° dicembre al Teatro Concordia di Venaria (To), il 3 (sold out) e il 4 dicembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 6 (sold out) e il 7 all’Eremo club di Molfetta (Ba), il 10 (sold out) e l’11 dicembre alla Casa della Musica di Napoli.

L’ultimo disco della band, “Post Mortem“, è uscito quest’anno.