La new sensation della scena alternativa italiana. Sì, insomma, senza girarci troppo intorno, Rosita Brucoli è uno di quei nomi destinati a irrompere – prima o poi – nel mainstream italico. Poco male. Già, perché si tratta di una delle cantautrici più talentuose del belpaese.

“Lasciamo Papà” è il nuovo singolo della Nostra e sposa le stesse (gustosissime) coordinate del singolo precedente, “Agente!” (per chi scrive, uno dei pezzi migliori pubblicati in quest’annata musicale). Nel pezzo in questione, Rosita affronta senza filtri – e con un sound decisamente moderno – l’argomento delicatissimo delle dinamiche familiari.

“Lasciamo Papà”, dunque, conferma il talento atavico della musicista pugliese. E Dio solo sa quanto ci sia bisogno di nuova linfa nel panorama musicale italiano.

