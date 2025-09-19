Album breve, vede il ritorno del grande produttore inglese in una veste fluida e atemporale, dove il gusto per la creazione dei suoni classici del dub, la lentezza come forma mentis dello sviluppo del suono rimane ferma ed incontrastata matrice delle canzoni.

Attorniato da uno stuolo di professionisti di alto spessore, tra cui anche la presenza di Brian Eno, Sherwood qui condensa la sua ultradecennale esperienza di inventore sostanzialmente di un suono, dandone una forma matura e allargata, come se il dub contaminato di “The Collapse of Everything” fosse una soundtrack ideale per una riconosciuta maturità artistica: l’album riflette perfettamente la fase odierna del fondatore dell’On-U Sound, una musica avvolgente, ripetitiva ed intensa, che trova in quest’album un movimento cinematico, come se il suo ascolto coincidesse con la visione dello scorrere del tempo.

Il collasso temporale a cui fa riferimento il titolo non è altro che questo compressione di stili dentro il mondo del dub, già presente nell’iniziale title track dal profumo quasi jazz fine 70, o in “Body Roll”, altro brano similare per composizione mentre si arriva addirittura alla contaminazione western nella inequivocabile “Spaghetti Best Western”

Ma è nei momenti di batteria in riverbero di “Spirits” o “The Well is Poisoned”, ad esempio, dove si ritrova il ritmo sfalsato e vibrante di casa Sherwood, dove si sente la maestria di una scuola, la maturazione di un sono potente e allo stesso tempo estremamente curato nella produzione, in un incedere sinuoso e penetrante, tipico del dub.

Peccato solo per la durata non così consona alle necessità di dilatazione che questo genere fisiologicamente meriterebbe, ma immagino questa sia una inconsolabile pretesa dello scrivente, mentre invece “The Collapse of Everything” suona molto bene, è un album omogeneo e visto che dura poco, può dare altissime probabilità di essere ascoltato e riascoltato.