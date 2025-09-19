Mercoledì, alla Wembley Arena di Londra, si è tenuto “Together For Palestine”, il grande evento di beneficenza del Regno Unito per Gaza con artisti, attori e attivisti guidati da Brian Eno. Lo show ha raccolto oltre settecentomila sterline.

Tra i momenti da ricordare, non solo apparizioni ed esibizioni sul palco, ma anche filmati registrati mandati da artisti che non potevano partecipare direttamente alla serata.

I Portishead, ad esempio, hanno registrato e inviato la loro performance di “Roads”. La band di Bristol ha dichiarato: “Siamo incredibilmente onorati di stare dalla parte della Palestina e di far parte di questo evento cruciale. Il genocidio deve fermarsi“.

Anche Annie Lennox ha registrato un brano che è stato trasmesso durante la serata, parliamo del suo classico “Why” che è diventato “Why? – For Gaza”.