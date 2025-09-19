Iosonouncane conferma di aver intrapreso un percorso artistico dove il concetto di “colonna sonora” diventa molto più che un corollario musicale. “I Diari Di Mio Padre”, sua nuova opera, è nata come accompagnamento al documentario omonimo di Ado Hasanovic, ed è la prosecuzione naturale di un’estetica inaugurata con “Ira”, disco-monolite che ha frantumato ogni aspettativa commerciale per aprire, invece, un filone espressivo radicale e fertile. Qui non ci sono melodie accomodanti o soluzioni facili: ogni suono è studiato, ogni silenzio pesa, ogni intervento musicale ha quasi il peso di un gesto politico. La musica non accompagna le immagini, le abita. Le trasfigura.

Credit: Silvia Cesari

La scrittura sonora di Jacopo Incani – perché di scrittura si tratta, non solo di composizione – evita qualsiasi scorciatoia emotiva. Lontano dai cliché del cinema emotivo, Iosonouncane lavora per sottrazione, scolpisce la tensione nei dettagli. Basti pensare a “Srebrenica”, novanta secondi di diamonica che bastano a evocare una memoria collettiva devastante: non una ricostruzione, ma un lamento sospeso nel vuoto. Oppure a “Funerali”, probabilmente uno dei momenti più intensi di musica italiana degli ultimi anni. L’intero album, del resto, si muove così, come una lunga processione senza parole, un requiem secolare che fa vibrare la storia nel suo lato più disumano. È una musica che non consola, ma che obbliga a restare.

Nella sua ultima fatica discografica, Iosonouncane compone un’opera che è al tempo stesso meditazione, denuncia e gesto d’amore verso ciò che è stato perduto. Il risultato è un disco che non ha nulla del prodotto da colonna sonora tradizionale: è un organismo autonomo, capace di vivere anche senza immagini, eppure profondamente legato al loro respiro. È come se “Ira” avesse generato un ecosistema parallelo, un archivio sonoro da cui Incani continua a estrarre visioni, suoni, senso. In un’epoca che impone ritmi forsennati e contenuti usa-e-getta, lui continua a costruire con lentezza e profondità, ignorando mode e algoritmi. E noi, fortunatamente, possiamo solo seguirlo.