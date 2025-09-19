Credit: David Titlow

Gli Howling Bells tornano con il loro primo nuovo brano dopo oltre un decennio, il singolo “Unbroken”, via Nude Records. Per festeggiare la nuova uscita, la band ha confermato un concerto super intimo a Londra per il 5 novembre, i cui biglietti saranno in vendita dalla prossima settimana.

Chitarre piene e riverberate, ricche di fascino e magia vengono solcate dalla splendida ed evocativa voce di Juanita Stein che si trova alla perfezione in questo mondo sonoro tra lo shoegaze e il popedelico. Una melodia liquida che ci entra subito nella testa e si muove sinuosa e accattivante come non mai.

Come dice la Stein: “Puoi definirlo infantilismo o stupidità, ma devi averlo per credere che qualcosa di più grande possa accadere”. Sopravvivere come band per oltre due decenni richiede una grinta straordinaria e, in una certa misura, irrazionalità. Niente di tutto questo ha davvero senso, tranne la volontà e l’amore per la musica stessa. Unbroken è una testimonianza di tutto questo“.

Prima uscita della band dal 2014, anno dell’album “Heartstrings”, “Unbroken” è stato registrato con il produttore Ben Hillier (Blur, Depeche Mode, Elbow), amico e collaboratore di lunga data degli Howling Bells, presso i suoi Agricultural Audio Studios. Il singolo è accompagnato da un video che vede Stein, suo fratello e chitarrista Joel e il batterista Glenn Moule riuniti ancora una volta sul palco.

“Unbroken” segna un potente ritorno per una band che ha contribuito a plasmare il panorama alternativo della metà degli anni 2000. Formatisi a Sydney e trasferitisi a Londra, gli Howling Bells hanno catturato per la prima volta l’attenzione e l’immaginazione del pubblico con il loro album di debutto omonimo del 2006, un classico noir-rock che fondeva atmosfere malinconiche con melodie incisive. Influenzati da artisti del calibro di Tom Waits e Sonic Youth, Nirvana, Fleetwood Mac e Bjork, la loro ricetta ha creato un mix inebriante e coinvolgente, in parti uguali romanticismo dai toni seppia e grintoso rock’n’roll. Hanno continuato a svilupparsi con altri tre album: “Radio Wars” del 2009, “The Loudest Engine” del 2011 e “Heartstrings” del 2014.

Ora eccoli di nuovo qui e noi siamo felicissimi!