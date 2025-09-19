credit: Francesca Basili & Maicol Guidetti

Una canzone in bilico tra il pub e il paradiso, tra una cupa marcia funebre e un liberatorio e lisergico rito collettivo. Un brano disallineato, magnetico e catartico, come sempre in inglese, che mescola visceralità punk e visioni cosmiche in modo originale e imprevedibile.

“Lovers Drifters Foreigners” è il primo assaggio di “Ritmo Lento”, il nuovo e terzo album dei Leatherette in arrivo a fine novembre. Un nuovo sorprendente capitolo per la band emiliana, che grazie ai lavori precedenti si è affermata come una delle realtà più interessanti e internazionali della nuova scena indie italiana.

Dopo anni di tour abbiamo scelto di rallentare e riportare al centro la musica e le canzoni, occupandoci in prima persona anche della produzione, per costruire un mondo sonoro tutto nostro. Raccontano i Leatherette. Con “Lovers, Drifters, Foreigners” volevamo catturare la tensione tra caos e quiete: è un brano che si apre, si deforma e si ricompone, anticipando l’universo ambiguo e situazionista di “Ritmo Lento”.

“Lovers Drifters Foreigners” parte come un incubo psichedelico in cui si incide una voce spettrale, un’inquietante litania che improvvisamente esplode e si stravolge. La canzone accelera lungo le corde di una chitarra fuori controllo, si imbizzarrisce in una cavalcata elettronica frenetica e martellante, per poi perdersi nella notte, guidata da un sax ipnotico, aprendosi a sospensioni post-jazz atmosferiche e sferzanti.