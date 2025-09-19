Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

NINE INCH NAILS – “TRON: Ares”

[Interscope]

elettronica, industrial, rock

Creato per il terzo capitolo del franchise cinematografico di TRON, “TRON: Ares” crea un senso di minaccia, malinconia e slancio quando lo spirito analogico e il terrore digitale si scontrano. La sua architettura sonora è fatta di: sintetizzatori pulsanti, texture distorte e melodie ossessionanti. L’album esplode con tutta la forza dei Nine Inch Nails, rompendo i confini e ridefinendo ciò che una colonna sonora può essere.

MINISTRI – “Aurora Popolare”

[Woodworm/Universal]

indie-rock

“Aurora Popolare” tratta del tramonto delle illusioni di una generazione, del rendersi conto – come generazione, come cittadini e come individui – che non arriverà più nessuna delle rivoluzioni a lungo attese, immaginate e sognate.

È una presa di coscienza che fa tabula rasa di molte narrazioni che ancora in questi anni sembravano dare un appiglio, un alibi; è il rendersi conto che la dimensione di collettività che i nostri genitori e i nostri nonni hanno vissuto non è semplicemente in pericolo: è evaporata. Tra riff serrati, testi taglienti e quella carica emotiva che da sempre li contraddistingue, i Ministri confermano ancora una volta di essere una delle voci più coerenti del rock italiano contemporaneo.

THE DIVINE COMEDY – “Rainy Sunday Afternoon”

[Divine Comedy Records]

chamber-pop

Registrato ad Abbey Road lo scorso autunno, “Rainy Sunday Afternoon” è il tredicesimo album dei The Divine Comedy e il loro primo album in studio dal 2019, quando uscì “Office Politics”, che entrò nella top 5 britannica. Neil dice: “La mia produzione musicale è, nel bene e nel male, una rappresentazione della mia personalità. Una buona parte di quella personalità si crogiola nel chiassoso, celebra il ridicolo. E ne ho fatto ampio uso per le canzoni di Wonka. Tuttavia, come tutti, ho un lato più oscuro e malinconico. E per un motivo o per l’altro, ultimamente è stato molto evidente. Avevo bisogno di usare questo album come sfogo per quei sentimenti. Per elaborare alcune cose. La mortalità, i ricordi, le relazioni, gli sconvolgimenti politici e sociali. Tutti dovrebbero poter realizzare un album pop orchestrale ogni tanto. Dovrebbe essere disponibile sul Servizio Sanitario Nazionale“.

BIFFY CLYRO – “Futique”

[Warner]

indie-rock

Futique approfondisce il nostro rapporto con la memoria e ciò che ci sta a cuore nel tempo. Come spiega Simon Neil, è “un’esplorazione di idee, oggetti o relazioni che esistono nel tempo: non siamo mai consapevoli di quando facciamo qualcosa per l’ultima volta e in questo c’è una bellezza e una tristezza. Quale sarà il tuo Futique?” Ispirato dalle riflessioni sull’impatto dell’era digitale sulla memoria e dal notevole percorso della band, da amici adolescenti a giganti del rock alternativo, “Futique” esplora le sfide e i legami duraturi che li definiscono. È una narrazione fortemente coinvolgente di una delle band più amate della Gran Bretagna, che ci ricorda di apprezzare ciò che abbiamo.

THE FAVORS – “The Dream”

[Darkroom]

indie-pop

Finneas e Ashe, amici e collaboratori di lunga data, che hanno conquistato il pubblico con il loro successo del 2019 “Moral of the Story” e poi con “Till Forever Falls Apart” del 2021, si riuniscono sotto un nuovo nome: The Favors. L’album di debutto del duo, “The Dream”, è un progetto senza regole che fa rivivere il calore e il groove del pop degli anni ’70 con un songwriting tagliente, armonie ricche e un tocco decisamente moderno. “The Dream” è classico e senza tempo, e ricorda la musica di artisti come Fleetwood Mac e The Beatles. Con questo progetto, Finneas e Ashe rendono omaggio a quell’epoca musicale che li ha fortemente influenzati come artisti.

SCORPION MILK – “Slime Of The Times”

[Peaceville]

metal, punk

Scorpion Milk è il nuovo progetto di Mat McNerney, fondatore e autore dell’acclamato album “Climax” dei Beastmilk e dei tre successivi album dei Grave Pleasures. Impreziosito da elementi del DNA originale dei Beastmilk, l’album di debutto “Slime Of The Times” segna l’evoluzione più diretta, cruda ed esplosiva del genere da lui stesso definito: Apocalyptic Post-Punk. Artista eclettico a pieno titolo, McNerney affonda le sue radici anche nell’underground black metal finlandese e norvegese e continua a lavorare in quel genere (avendo precedentemente collaborato come cantante per i Dodheimsgard, tra gli altri), oltre ad essere attualmente attivo con la sua band, gli Hexvessel. Continuando la tradizione della musica ibrida post-punk e goth-metal di culto di Mat, “Scorpion Milk” attinge dal nucleo spirituale decadente dell’anarcho-punk britannico e del post-punk degli anni ’80 con un’opera ideale per i fan di Killing Joke, Godflesh, Crass, Flux Of Pink Indians, Crisis, The Fall e i primi Sisters of Mercy, ma destinato a risuonare anche nel pubblico contemporaneo di Health, Drab Majesty, Soft Kill, High Vis, Molchat Doma, Creeper e Uniform.

LEITH ROSS – “I Can See The Future”

[Republic]

cantautorale

Leith Ross accompagna il pubblico in un viaggio nella propria vita (passata, presente e futura) per dipingere un quadro di ciò che credono diventerà il mondo al di fuori di loro stessi, anche molto tempo dopo la fine della loro vita. Leith ha collaborato con Rostam a un disco che include i singoli “Grieving” e “(I Can See) The Future”.

THE PRIZE – “In The Red”

[Goner]

power-pop

I The Prize, il gruppo rock’n’roll power pop di Melbourne, hanno finalmente pubblicato il loro album di debutto “In The Red”. La band, composta dalla batterista Nadine Muller che condivide la voce solista con il chitarrista Carey Paterson, dai chitarristi Joseph Imfeld e Austin Haire e dal nuovo bassista Stahl, è nota per la sua potente linea frontale di tre chitarre e la melodica chitarra solista doppia. Combina punk e hard rock classico con power pop e new wave e cita come influenze Thin Lizzy, Cheap Trick, Pretenders, Blondie, Rolling Stones, Faces, Flamin’ Groovies, Tom Petty, Dwight Twilley, Phil Seymour, The Toms, The Nerves e The Motors.

GANS – “Good For The Soul”

[Strap Originals]

indie-rock

I Gans pubblicano il loro album di debutto “Good For The Soul” con l’etichetta Strap Originals di Peter Doherty. Nel debutto la band affronta temi quali l’accettazione, l’autodistruzione e l’immagine del proprio corpo. Ispirati da un amore condiviso per la pittura, la letteratura e la poesia in particolare, i Gans sono il punto di incontro di tutti questi concetti, nella mente collettiva dei cantautori Euan Woodman (batteria, voce) e Thomas Rhodes (basso, voce).

FORMER CHAMP – “i saw you in paradise”

[Hand Of God]

indie-pop

Come suggerisce abilmente il titolo, l’album di debutto dei Former Champ, “I saw you in paradise”, è un’esperienza power-pop paradisiaca, presentata con un fascino naturale. Pubblicato il 19 settembre dall’etichetta Hand of God, di proprietà del quintetto di Glasgow, l’album contiene dieci brani ricchi di melodia, carattere e dettagli facilmente riconoscibili che parlano di amore, amicizia e vita contemporanea. I Former Champ attingono dalla loro tradizione di pop chitarristico scozzese, ma vanno anche oltre, fondendo il genio melodico dei Teenage Fanclub con l’audacia anthemica dei Thin Lizzy e l’eccellenza spensierata degli Alvvays.

LOWINSKY – “Alice Inizia A Capire”

[Waddafuzz Records / RocketMan Records]

indie-rock

Attraverso questo nuovo lavoro la band bergamasca perfeziona la propria identità musicale, mescolando power pop e indie rock, e dando ampio spazio a nuove sfumature sonore. “Alice inizia a capire” propone brani che alternano momenti di intensa energia con passaggi più intimi e riflessivi. Le chitarre sporche si mescolano a delicate sonorità acustiche, dove il violoncello della bassista Elena Ghisleri si inserisce in modo sorprendente, aggiungendo una dimensione emotiva inaspettata. Il contrasto tra il crunch delle chitarre, la batteria pulsante del giovane Federico Inguscio, e la morbidezza degli arrangiamenti acustici, crea un equilibrio unico che attraversa tutto il disco. Le melodie, fresche e orecchiabili, si alternano a toni più malinconici e sognanti, dando vita ad un lavoro che riesce a colpire sia con la sua immediatezza, che con la sua profondità.

KETY FUSCO – “BOHEME”

[A Tree In A Field Records]

avanguardia, sperimentale



L’arpa come non l’avete mai immaginata. “BOHÈME” è il nuovo e secondo album di studio della giovane e già rivoluzionaria arpista e compositrice italo-svizzera Kety Fusco. In questo nuovo lavoro, Fusco trasforma l’arpa in una voce completamente nuova, reinventando ciò che questo strumento può rappresentare nel panorama musicale contemporaneo. È una visione, un invito a esplorare un universo sonoro mai esistito prima. Ogni suono in “BOHÈME” nasce dall’arpa, ma nulla è come sembra. Manipolazioni sonore, registrazioni subacquee e tecniche inusuali creano un linguaggio unico, lontano dai confini tradizionali. Tra le esperienze più audaci, Fusco si è immersa letteralmente in una piscina per registrare suoni dell’arpa sommersa, facendo diventare lo strumento in questione un mezzo per raccontare l’ignoto. «Con BOHÈME porto avanti il mio viaggio personale, un’esperienza sonora profondamente libera, nata dal desiderio di esplorare nuovi orizzonti senza compromessi. Questo progetto rappresenta per me una visione completamente nuova del rapporto con l’arpa e con il suono stesso».

NEWTON FAULKNER – “Octopus”

[Cooking Vinyl]

indie-pop

L’ottavo album in studio di Newton Faulkner, “Octopus”, segna un nuovo audace capitolo per il cantautore multi-platino, il più autentico e avventuroso fino ad oggi. Dopo oltre cinque anni di lavoro, l’album vede Faulkner entrare in una nuova era con un rinnovato senso di libertà artistica, fondendo influenze inaspettate dal funk e dall’R&B al soul e ai ritmi latini. Abbandonando la sua caratteristica chitarra acustica per un basso Hofner Violin carico di distorsione, sblocca un nuovo approccio alla composizione che alimenta brani di spicco come il singolo di punta “Alright, Alright, Alright”. Ricco di collaborazioni, “Octopus” vede la partecipazione di Lissie, Los Bitchos e Bloom Twins, che apportano nuove sfumature al suo sound. È un disco che celebra la reinvenzione creativa, fondato su momenti di sincera riflessione e guidato da una rinnovata passione per la musica.

IGORRR – “Amen”

[Metal Blade Records]

sperimentale, metal



Il polistrumentista e produttore francese Gautier Serre opera con il nome di Igorrr ormai da vent’anni, eppure ogni suo nuovo disco risuona ancora di una freschezza sorprendente e di una vitalità radicale. Il quinto album “Amen”, decisamente inclassificabile, mantiene questo impatto, spiazzando l’ascoltatore con una nuova serie di curve esplorative e continuando a sorprendere e innervosire anche gli appassionati più attenti.

LAWN – “God Made The Highway”

[Exploding In Sound Records]

alt-indie-rock

Negli ultimi dieci anni, la band di New Orleans dei Lawn ha prosperato grazie alla palpabile intesa tra i co-cantanti e compositori Mac Folger e Rui De Magalhaes. Sebbene ciascuno dei due vanti una sensibilità distinta – le canzoni di Folger sono allegre, vivaci e personali, mentre quelle di De Magalhaes sono pungenti e propulsive, in stile post-punk – i due hanno saputo fondere perfettamente i loro stili peculiari in tre album indie rock impeccabili. Il loro ultimo album, “God Made the Highway”, è il più sicuro, energico e coeso finora, ma è anche il risultato della distanza. De Magalhaes si era trasferito a Chicago dopo l’uscita di 2022 “Bigger Sprout”, mentre Folger era rimasto in Louisiana. Nonostante la distanza, i due hanno comunque trovato la loro scintilla collaborativa attraverso la scrittura a distanza, numerosi memo vocali e una sessione in studio frenetica. Questi 11 brani urgenti e accattivanti sono la testimonianza della loro amicizia duratura.

TOTAL WIFE – “come back down”

[Julia’s War Recordings]

indie-rock, sperimentale

“Come Back Down”, il nuovo album del duo pop sperimentale di Nashville Total Wife, è nato dal confine tra la veglia e il sonno. Quando la compositrice e produttrice Luna Kupper iniziava ad addormentarsi durante le sessioni di missaggio notturne, le canzoni la seguivano in quello spazio a metà strada tra il sogno e la lucidità. Come Dale Cooper in Twin Peaks, si svegliava con una nuova prospettiva sul puzzle che stava componendo. “Sono una mixer psicologica: cerco di pensare a come qualcuno sta vivendo il suono, invece di rimanere bloccata nel tentativo di creare tutti questi toni diversi e usare tutta questa attrezzatura per far suonare qualcosa in un certo modo“, dice Kupper. E come una spirale dalla vita da svegli al sogno, le canzoni di “Come Back Down” sono infinitamente autoreferenziali, costruendo interi universi da un unico punto.

BOO BOOS – “Young Love”

[Play It Again Sam]

indie-rock

Album di debutto del dinamico duo Boo Boos (Katie Boo e Bronco Boo), attivo su entrambe le coste degli Stati Uniti. Katie Boo è nata in una piccola città mineraria dell’Ohio ed è cresciuta ascoltando la radio prima di trasferirsi a Brooklyn, New York, e cambiare il suo nome in Kate Mattison. L’energia della città, unita al suo amore per la musica soul del cuore degli Stati Uniti, ha presto ispirato Kate a fondare la sua band, i 79.5. Bronco Boo è nato in un ospedale di Washington, D.C. ed è stato subito portato a casa a vivere nelle selvagge praterie della periferia della Virginia settentrionale. Ha cambiato il suo nome in Mark Everett e poi di nuovo nella lettera “E” e ha formato la band EELS prima di decidere di tornare a Bronco nel 2025.

WEDNESDAY – “Bleeds”

[Dead Oceans]

indie-rock

Un autoritratto può essere un collage? L’empatia può essere autobiografica? Che senso ha vivere se non cerchiamo di comprendere tutto l’orrore e l’umorismo che circondano ogni cosa? Queste sono alcune delle domande che si nascondono sotto le tribune del nuovo album dei Wednesday, “Bleeds”, un’inebriante raccolta di southern rock ricco di narrazioni che, come molti dei passaggi più accattivanti della carriera della band del North Carolina, esplora in modo ponderato il vivido legame tra curiosità e confessione. “Bleeds” non è solo il miglior disco dei Wednesday, è anche il loro disco più rappresentativo, un trionfo in stile patchwork di allusioni letterarie e grinta fuorilegge, di poesia legata al luogo e rumori da brivido. Karly Hartzman, fondatrice, frontwoman e principale autrice dei testi, attribuisce la maggiore consapevolezza dei Wednesday della propria identità al tempo trascorso a collaborare agli album precedenti, oltre che a un calendario di tour che è stato sia gratificante che incessante.

MUM – “History Of Silcence”

[Morr Music]

elettronica, sperimentale

I múm tornano con un nuovo album pubblicato dalla Morr Music. “History of Silence” è il primo lavoro completo del collettivo islandese dal 2013, anno di pubblicazione di “Smilewound”, e il loro settimo album in studio registrato, destrutturato, ricostruito, perfezionato e completato nel corso di due anni. Oscillando vivacemente attorno a una tavolozza accuratamente curata di suoni elettronici e analogici, gli otto nuovi brani riflettono il continuo impegno del gruppo nell’esplorare gli spazi sonori attraverso un songwriting sottile ma coinvolgente.

MOTION CITY SOUNDTRACK – “The Same Old Wasted Wonderful World”

[Epitaph]

indie-rock, pop-punk

Dopo un’assenza decennale che ha lasciato un vuoto palpabile nei cuori dei millennial emo kids, i Motion City Soundtrack sono finalmente tornati. “The Same Old Wasted Wonderful World” è come tornare a casa: un’esplosione vertiginosa ed emotivamente articolata di pop-punk intessuto di chitarre che ci ricorda perché questa band era così importante. È una macchina del tempo sonora, certo, ma non rimane mai bloccata nel passato. Al contrario, si basa su di esso: più vecchia, un po’ ammaccata, ma in qualche modo più viva. La voce di Justin Pierre oscilla ancora magnificamente tra un urlo e un sospiro, solo che ora porta il peso dell’esperienza, non solo dell’ansia.

CARDIACS – “LSD”

[The Alphabet Business]

indie-rock

Il primo nuovo materiale dei Cardiacs dopo 18 anni! Dopo la morte di Tim Smith nel 2020, è toccato a suo fratello e compagno di band, Jim Smith, decidere se continuare a lavorare all’album che Tim stava finalmente portando a termine. Fortunatamente per i fan dei Cardiacs, ha deciso che doveva assolutamente essere così. “LSD” contiene 17 brani inediti mixati da Adam Noble e masterizzati da Frank Arkwright agli Abbey Road Studios.

NATIVE SUN – “Concrete Language”

[Todo]

indie-rock

Album di debutto dei Native Sun, rock band di New York. L’album include “I Need Nothing”, brano che è stato inserito sia nella classifica mensile di Rolling Stone USA che in quella australiana per il mese di giugno 2025. Musica rock nostalgica e ad alta energia, con riferimenti a Oasis, Stone Roses, Stooges, Sonic Youth.

NATION OF LANGUAGE – “Dance Called Memory”

[Sub Pop]

indie-synth-rock, new wave

Synthpop, minimal wave, post-punk, goth, new romantic: sia i fan che i critici hanno attinto a piene mani dai loro dizionari vintage per descrivere l’affascinante lavoro dei Nation of Language. E se non riesci a definire con precisione la band, è proprio questo il punto. Il frontman Ian Richard Devaney è diventato prodigioso nell’ampliare ciò che la musica basata sui sintetizzatori può evocare, tanto che la sua produzione è tanto un viaggio extrasensoriale quanto una destinazione fin troppo umana. Con questa esperienza in mente, ha scritto il quarto album della band, “Dance Called Memory”, spettrale e spazioso, nel modo più umile possibile: scalfendo la malinconia sedendosi e strimpellando la sua chitarra. “Per quanto i Kraftwerk siano un’influenza fondamentale dal punto di vista sonoro, con questo disco mi sono orientato molto più verso la scuola di pensiero di Eno. In questa era rapidamente definita dall’ascesa dell’intelligenza artificiale che soppianta i creatori umani, mi sto concentrando maggiormente sulla condizione umana e ho bisogno che la musica di sottofondo lo sostenga…invece della disperazione, voglio lasciare all’ascoltatore la sensazione che ci vediamo davvero l’un l’altro, che le nostre lotte individuali possono effettivamente unirci nell’empatia“.

BLACK LIPS – “Season Of The Peach”

[Fire]

indie-rock

I Black Lips tornano con un nuovissimo album in studio, “Season Of The Peach”, un’odissea rock and roll di 40 minuti, che attraversa generi DIY in cui il garage rock incontra il pop new wave e il country scontento stringe la mano alle epiche colonne sonore western. L’album di 14 tracce cattura l’energia e lo spirito dei primi Black Lips, applicando allo stesso tempo nuovi approcci alla composizione. L’album è una giostra musicale, un viaggio che racconta storie di stanchezza da strada provenienti dal ventre di un’America spenta.

KIERAN HEBDEN & WILLIAM TYLER – “41 Longfield Street Late ‘80s”

[Eat Your Own Ears]

elettronica, folk

Il primo album collaborativo del produttore britannico di fama mondiale Kieran Hebden (Four Tet) e del chitarrista americano William Tyler. Ispirato dal loro profondo legame con artisti country e folk americani degli anni ’80 come Lyle Lovett, Nancy Griffith, Joe Ely e David Grissom. La cover della canzone di Lyle Lovett “If I Had a Boat” è il riferimento più letterale al sound country degli anni ’80, accompagnato da morbidi toni di synth. “Penso che entrambi, ciascuno a modo suo, vogliamo ricontestualizzare molta della musica con cui siamo cresciuti, indipendentemente dal genere, e credo che questo album rifletta proprio questo. C’è molta nostalgia, ma è anche molto proiettato verso il futuro. A questo punto non so nemmeno a quale genere appartenere, ma mi fido di Kieran e adoro quello che abbiamo fatto insieme. È diventato un caro amico e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserva il futuro“. Parola di William Tyler.

PARADISE LOST – “Ascension”

[Nuclear Blast]

metal, doom

Il quintetto dello Yorkshire torna con il suo diciassettesimo album, “Ascension”, un disco che vede la loro corona continuare a brillare, sottolineando come hanno raggiunto la loro posizione. Prodotto dal chitarrista Gregor Mackintosh presso i Black Planet Studios nell’East Yorkshire, con batteria e voce registrate presso gli studi NBS e Wasteland in Svezia, i suoi 10 brani attraversano la moltitudine di suoni nell’arsenale della band, dall’heavy metal a tutto volume alle melodie altissime, mantenendo sempre una malinconia in chiave minore che rimane irresistibile. “La gente dovrebbe aspettarsi che diventiamo più infelici“, scherza il frontman Nick Holmes quando gli viene chiesto cosa possono aspettarsi i fan dai Paradise Lost nel 2025. Spiegando il titolo dell’album e i testi, tuttavia, è chiaro che rimangono maestri della loro arte quando si tratta di realizzare cose del genere.

DEAF CLUB – “We Demand A Permanent State of Happiness”

[Southern Lord]

indei-rock, punk

I Deaf Club di San Diego continuano la loro feroce critica della società con il loro secondo album completo, pubblicato dalla Southern Lord e dalla Three One G (gestita da Justin Pearson/The Locust). L’arguzia e i ritmi frenetici sono i punti di forza della band, ma si percepisce anche una certa maturità. Questo è il loro lavoro di songwriting più forte fino ad ora, che incorpora più hook e momenti old-school da mosh, pur rimanendo strano come sempre.

SARAH McLACHLAN – “Better Broken”

[Concord]

indie-pop

Sarah McLachlan è diventata un fenomeno globale oltre trent’anni fa, introducendo una voce nuova e senza precedenti nel canone pop: soul, affascinante e straordinariamente capace di trasformare il dolore in trascendenza. Nel suo primo album di inediti in 11 anni, “Better Broken”, la cantautrice canadese amplia il suo orizzonte creativo e arricchisce la sua eredità con canzoni che raccontano una verità senza compromessi ma radicalmente illuminante sulla condizione umana.

NEWDAD – “Altar”

[Atlantic]

indie-rock

I NewDad, guidati dall’enigmatica cantautrice e vocalist Julie Dawson, sono un trio alternativo proveniente da Galway, in Irlanda. Le loro influenze spaziano da band leggendarie come The Cure, Pixies, R.E.M. e My Bloody Valentine, ad artisti più contemporanei, come Big Thief e Beabadoobee. I NewDad creano musica che affronta gli orrori del mondo moderno. I testi di Julie trovano bellezza nel suo dolore, con una prospettiva unica sulla disperazione della sua generazione che risuona ampiamente. Con testi che evocano regolarmente immagini legate all’acqua e alla religione, riflette sulla sua infanzia sulla costa occidentale dell’Irlanda attraverso le sue canzoni. È un classico grunge alt-rock del futuro che oscilla tra inni alimentati dalla rabbia da un lato e introspezioni cupe, intime e malinconiche dall’altro.

POT-POT – “Warsaw 480km”

[Felte Records]

indie-rock

“Warsaw 480km” è il primo LP del quintetto irlandese/portoghese pôt-pot, che fonde i ritmi trascinanti del krautrock con il bagliore fosforescente del psych-rock, il tutto sottolineato da ronzii di harmonium, ipnotiche armonie vocali maschili e femminili e profondi strati di texture grezze. Nato principalmente dai demo del polistrumentista e cantante Mark Waldron-Hyden durante un periodo di dolore e sconvolgimenti personali, l’album ha preso vita attraverso una serie di sessioni live in studio con la band al completo, che documentano una straordinaria gamma di talenti, uniti in un abbraccio di catarsi grezza con un tocco dolcemente sinistro.

BRISCOE – “Heat Of July”

[ATO]

Americana

“Abbiamo imparato a scrivere musica al volante“, racconta Philip, ricordando il fitto calendario di concerti che ha trasformato i Briscoe da segreto meglio custodito del Texas a fenomeno nazionale e ha ispirato la creazione del loro nuovo album, “Heat of July”. “Eravamo così spesso in tour che abbiamo dovuto rendere più mobile il nostro processo creativo“. Questa necessità ha ispirato un album meravigliosamente variegato, ricco di momenti intimi, chiassosi e anthemici che sfumano i confini tra musica americana, rock, folk e country.

DUMBO GETS MAD – “FIVE EGGS”

[Carosello Records]

indie-pop

“FIVE EGGS”, quinto progetto discografico dell’artista, primo per Carosello Records, racchiude un nuovo viaggio sonoro nell’elegante psichedelia dumbiana attraverso 10 canzoni. Dumbo Gets Mad racconta: «“FIVE EGGS” è un disco che vuole osservare la vita attraverso le dinamiche comportamentali e relazionali contro le quali ci scontriamo quotidianamente. I valori, le cose importanti e quelle più frivole vengono sviscerate senza giudizio, ma semplicemente ponendo delle domande – senza fornire per ora delle vere risposte – che ritengo fondamentali in un processo di curiosità e crescita. È quindi un disco psichedelico nell’estetica, nelle sue strutture e nell’immaginario sonoro, ma molto realista nei temi affrontati».

SOLEÁ MORENTE – “Sirio B”

[Elefant Records]

indie-pop

Soleá Morente e Guille Milkyway uniscono le forze in “Sirio B”, un album sconfinato come il suo nome. Fondendo le radici del flamenco con disco, rumba, pop e texture elettroniche, il disco brilla per la sua audace sperimentazione e la sua sincera emozione. Tra i brani più significativi figurano il duetto sognante “Ahora O Nunca”, il mistico inno dance “Gitana María” e il potente brano trance-house “Mercurio Y Seda”, con la voce di Enrique Morente. Dall’intimo pop da camera di “Azalea” ai ritmi contagiosi della cumbia di “Vamos A Olvidar”, l’intesa è innegabile. “Sirio B” è una fusione abbagliante e audace, un album per ballare, sognare e scoprire.

BAD COP BAD COP – “Lighten Up”

[Fat Wreck Chords]

garage-punk

“Lighten Up”, il quarto album dei Bad Cop Bad Cop, gruppo punk della California meridionale, dipinge un ritratto suggestivo delle vittorie conquistate a fatica e delle sconfitte sofferte nella vita. Tutto in “Lighten Up” sembra elevato e genuino. “Questa è stata la prima volta che non ci è fregato niente di quello che facevano gli altri o di quello che volevano che facessimo. Lighten Up era per noi“, dice Dee. “Ci siamo divertiti un mondo a realizzarlo e lo amiamo tantissimo“.

QUARZOMADERA – “Zyra”

[Vrec]

stoner

“Zyra” è il sesto album della storica stoner rock band. Ispirato al film di fantascienza del 1951 “Quando i mondi si scontrano” (diretto da Rudolph Maté basato sul romanzo omonimo del 1933, Oscar per gli effetti speciali nel 1952) “Zyra” è il pianeta dove l’umanità potrebbe trovare rifugio dal decadimento sociale.

HEADSTONES – “BURN ALL THE SHIPS”

[Dine Alone]

alt-rock

Con una carriera che dura da quasi quarant’anni e diversi dischi d’oro e di platino all’attivo, gli Headstones, icone del rock canadese, continuano il loro trionfale ritorno con il loro undicesimo album in studio, “BURN ALL THE SHIPS”, in uscita il 19 settembre per la loro nuova etichetta discografica, la Dine Alone Records.

STONED JESUS – “Songs To Sun”

[Season of Mist]

stoner

Gli Stoned Jesus sono dei veri pionieri. Sebbene spesso associati alla scena stoner, il frontman Igor Sydorenko ha sperimentato folk, prog, pop e rock alternativo, oltre alle consuete dosi di doom. Ma la trilogia “Songs to…” li vede partire alla conquista di vette creative ancora più elevate. “Songs to Sun” continua a ruotare attorno alla pesantezza sconvolgente della band. Ma che siano avvolti dalla depressione, nel mezzo di una rottura o alle prese con la routine dei tour, gli Stoned Jesus sono guidati dallo spirito dell’innovazione.

SANLEVIGO – “Spettri”

[autoproduzione]

indie-rock

Un’opera concettuale e profonda che attraversa le crepe degli ultimi cinque anni restituendo una visione cupa e disillusa del presente su un flusso sonoro tra post-punk, new wave e indie rock. Dalla pandemia alle guerre, dalle crisi personali alle derive collettive, il nuovo lavoro dei Sanlevigo raccoglie e restituisce i segni lasciati da anni complessi, carichi di attese e loop infiniti, volendo rappresentare il lento e deludente declino della società contemporanea. Le dieci tracce dell’album guidano l’ascoltatore in un viaggio tra imperscrutabili spazi liminali e vere e proprie backrooms in cui si condensano le inquietudini e le angosce del nostro tempo. Musicalmente gli arrangiamenti costituiscono un ibrido tra post-punk, new wave e indie rock ricreando un ambiente denso e elettronica gioca un ruolo predominante, contribuendo a creare un universo malinconico e inquieto, in cui ogni brano diventa un frammento di memoria condivisa.

JOHNNY MARR – “Look Out Live!”

[BMG]

indie-rock

Questo disco cattura tutta la magia e le sfumature di un concerto dal vivo di Johnny Marr. Energia pura, atmosfera intensa, inni electro-soul e momenti in cui il pubblico canta all’unisono, il tutto guidato dalla voce di Johnny, che trasmette la stessa nitidezza e lo stesso peso emotivo del suo caratteristico modo di suonare la chitarra e di scrivere canzoni.

GOLDEN APPLES – “Shooting Star”

[Lame-O Records]

alt-rock

Per molti versi, “Shooting Star” è un appello alla musa, un disco di “canzoni sulla scrittura di canzoni” nato dal desiderio di Edling di fidarsi del proprio istinto nonostante le insidie dei demoni interiori e gli ostacoli creativi, e di celebrare le piccole vittorie lungo il percorso. Il risultato è un nuovo lavoro tentacolare, pieno zeppo di eccentricità giocose e dinamismo, che deve la sua ispirazione tanto ai folkies della metà del secolo come Michael Hurley e Karen Dalton quanto all’alt rock degli anni Novanta come Yo La Tengo e Stereolab.

NULARSE – “Ospiti”

[Costello’s Records]

indie-pop

Una storia di continuo cambiamento e di profonda trasformazione, un agglomerato di vicende personali e di ricordi che passano e sfuggono come figure trasparenti. Con il suo nuovo LP, “Ospiti”, Nularse riflette sulla condizione umana attraverso un’attenta rielaborazione dei sentimenti e dei rapporti che ci contraddistinguono. Un disco maturo e profondo sia nel sound che nei testi, capace di alternare momenti intimi (“Nebbie”) ed introspettivi (“Io non mi conosco”) ad episodi misteriosi (“L’Ombra”) ed epici (“Deserto”). 8 tracce pregne di significato, che si riempiono di storie ed immagini solo apparentemente frammentate, unite in un album che rimette al centro la persona come eterno luogo di passaggio e cambiamento.

DON DIAS – “Don Dias – Things I miss // Things I’d like to miss”

[Howlin Banana]

indie-rock

Don Dias è una sorta di pop epilettico fai-da-te prodotto nel Far West. A metà strada tra Mac Demarco sotto steroidi ed Elliott Smith sotto ecstasy, questa musica creata a tarda notte è sicuramente pensata per essere ascoltata sotto la luce di uno splendido mezzogiorno.





