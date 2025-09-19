Mo Troper è tornato con la deliziosa “When She Says My Name”, il suo primo nuovo brano dall’album “Svengali” del 2024. Questa canzone è la prima di un singolo doppio lato A, che sarà disponibile a ottobre.

Registrato presso il leggendario New Monkey Studio di Los Angeles, lo studio fondato da Elliott Smith, questo brano vede la partecipazione di un cast stellare di collaboratori, tra cui Blue Broderick dei Diners, Auguste Patino e i membri della band di Father John Misty. G

Che possiamo dire? Psichedelia beatlesiana che guarda al pop nella sua forma più bella, pura ed evocativa, in un tripudio floreale e con una melodia che si alza nel cielo e ci porta altissimi, incantati da tanta magniloquenza e perfezione. Un tuffo nel passato con un brano che funziona perfettamente anche nel presente.

Bentornato Mo!

Listen & Follow

Mo Troper: Instagram