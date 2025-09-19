Credit: press

I Lancasters, band bresciana dallo spirito incendiario, tornano con “Rules Of The Road“, il nuovo singolo che anticipa l’album “The Word of the Mistral“, in uscita il 3 ottobre. Magistrale però anche il singolo precedente, “Hildergardde”, con il quale il gruppo apre uno squarcio sulle esistenze dimenticate dalla storia, a partire dalla figura di Hildegard von Bingen: mistica, compositrice e visionaria, bollata come minaccia nel suo tempo, oggi riscoperta come simbolo di libertà creativa.

“Hildegarde” è un concentrato esplosivo di funk psichedelico: dove il groove tagliente dei primi anni ’70 di Jeff Beck incontra l’ironia affilata di Frank Zappa e l’energia scanzonata degli Aerosmith. È una sfida sonora, un inno a chi osa.

Nella marcia di avvicinamento al disco ecco l’arrivo anche di “Rules Of The Road” che ancora segue dettami musicali passati per guidarci tra percorsi hard-rock dal gusto accattivante. Una band che non sbagli un colpo…

