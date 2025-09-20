Il 30 maggio 2025 Miley Cyrus ha pubblicato “Something Beautiful”. Ora è uscita una versione deluxe che include nuove canzoni: una scritta con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood, un’altra con David Byrne.

“Secrets”, che vede la partecipazione di Buckingham e Fleetwood, è accompagnata da un video diretto da Cyrus, Jacob Bixenman e Brendan Walter. La canzone è stata scritta come messaggio a suo padre Billy Ray Cyrus. All’inizio di quest’anno, nel podcast Reclaiming di Monica Lewinsky, Cyrus ha raccontato: “Ho scritto questa canzone su mio padre perché volevo che mi raccontasse tutto, anche se erano segreti, anche se non volevo davvero sapere, volevo essere quella a cui si sentiva abbastanza sicuro da confidarsi“.

In un post su Instagram, Cyrus ha aggiunto:

Questa canzone è stata scritta come offerta di pace per qualcuno che avevo perso per un po’ di tempo, ma che ho sempre amato. Nella mia esperienza, il perdono e la libertà sono la stessa cosa. Grazie a Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood per aver portato la magia nella musica. Questa canzone è per mio padre.

Il secondo singolo “Lockdown” (un brano di ben 13 minuti!), con la partecipazione di Byrne, è un brano gemello di ‘Secrets’. Entrambi i singoli hanno temi trasversali come l’amore, la prigionia e la fiducia.