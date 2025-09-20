Ad Halloween, Anna von Hausswolff pubblicherà “Iconoclasts”, un nuovo album che vede la collaborazione di artisti come Ethel Cain e Iggy Pop. Quando ha annunciato l’uscita del LP, von Hausswolf ha pubblicato due singoli, “Stardust” e il duetto con Iggy Pop “The Whole Woman”. Oggi arriva “Facing Atlas”.

In un comunicato stampa, von Hausswolff afferma che la canzone parla “dei rischi dell’impegno: essere legati a qualcosa fino a quando non si ha più il controllo su se stessi e sulla propria direzione nella vita“.