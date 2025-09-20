Jenny Hollingworth (che con Rosa Walton fa parte del gruppo Let’s Eat Grandma) fa il suo delizioso debutto da solista con il nome di Jenny On Holiday con l’uscita di “Every Ounce Of Me”, una canzone sull’abbandono all’amore, anche quando il cuore cerca di resistere. La Hollingworth piazza synth scintillanti e un taglio anni ’80 che più anni ’80 di così non si può.

Prodotto da Steph Marziano (Hayley Williams, Nell Mescal), il brano è davvero travolgente e spinge a ballare e a cantare fino a rimanere senza fiato!

Con “Every Ounce Of Me” Jenny On Holiday inizia il suo nuovo capitolo musicale che guarda totalmente in direzione pop.