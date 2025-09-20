Ai Kneecap è stato vietato l’ingresso in Canada poco prima di un tour previsto in quel Paese, tour che avrebbe dovuto iniziare a ottobre.

Vince Gasparro, deputato di Eglinton-Lawrence e segretario parlamentare per la lotta alla criminalità, ha affermato che il gruppo rap irlandese “ha amplificato la violenza politica e ha manifestato pubblicamente il proprio sostegno a organizzazioni designate come gruppi terroristici in Canada, come Hezbollah e Hamas“.

“Queste non sono espressioni artistiche o critiche politiche legittime, ma pericolosi incoraggiamenti alla violenza e all’odio“, ha aggiunto Gasparro.

In una dichiarazione successiva, i Kneecap hanno promesso di intraprendere un’azione legale contro Gasparro per i suoi commenti “del tutto falsi e profondamente maliziosi“.

Ricordiamo che Mo Chara, membro dei Kneecap, è attualmente accusato di terrorismo nel Regno Unito a seguito di un concerto del novembre 2024 in cui avrebbe sventolato una bandiera a sostegno di Hezbollah. Il gruppo ha negato di aver mai sostenuto Hamas o Hezbollah e ha affermato che le riprese del presunto concerto in questione sono state “deliberatamente estrapolate dal contesto” e “stanno venendo sfruttate e utilizzate come arma, come se fossero un invito all’azione“.

I Kneecap erano stati anche brevemente indagati dalle autorità britanniche dopo la loro esibizione a Glastonbury durante l’estate, dove hanno intonato cori come “Fuck Keir Starmer” e “Free, free Palestine“. L’indagine è stata infine archiviata, con i funzionari che hanno citato “prove insufficienti per fornire una prospettiva realistica di condanna per qualsiasi reato“.

A causa dei problemi di programmazione legati al procedimento giudiziario di Chara, i Kneecap sono stati costretti a cancellare il loro tour negli Stati Uniti previsto per ottobre. La band ha successivamente annunciato un concerto speciale in livestream per i fan negli Stati Uniti che si terrà il 10 ottobre.