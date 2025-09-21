Credit: A Toys Orchestra Press

Del nuovo, splendido, album degli A Toys Orchestra – “Home Recordings: Demos, Outtakes & Covers 2003 – 2023” – ne abbiamo scritto qualche giorno fa. I Nostri si confermano tra le realtà più longeve e raffinate del panorama rock italiano contemporaneo. Dopo centinaia di concerti in Italia e all’estero e un’intensa attività parallela nel mondo del cinema e della televisione – con musiche originali per film, documentari e serie – la band italiana è tornata con una raccolta preziosa che guarda al passato con uno sguardo intimo e affettuoso. Indie For Bunnies ha deciso così di farsi una chiacchierata con la formazione italiana e più in particolare con Enzo Moretto.

Ciao Enzo. “Home Recordings: Demos, Outtakes & Covers 2003 – 2023″ è una raccolta che svela il vostro lato più intimo e “imperfetto”. Com’è stato per voi tornare su vecchie registrazioni e rivivere vent’anni di musica da una prospettiva così personale?

C’erano queste registrazioni casalinghe finite nei cassetti, ma non mi era mai andato troppo giù di lasciarle nel dimenticatoio, ho sempre creduto avessero un loro perché. Ogni tanto ci tornavo sù ma poi finivo in qualche modo per mollarle di nuovo, per non riuscire a tirarci fuori altro. Ho capito quindi che la loro natura era quella, dovevano restare così, imperfette e autentiche. Un prodotto grezzo, non lavorato.. ma dal gusto genuino. Era giusto che chi ci segue conoscesse anche questa fase della nostra creazione. Pubblicandole ho avuto la possibilità di portare nella mia stanza i nostri ascoltatori.

Negli inediti dell’album si avverte una contaminazione sempre più marcata con soul, gospel e R&B. È un’evoluzione naturale del vostro percorso o avete sentito l’esigenza di esplorare nuovi territori sonori?

Credo sia una componente che è sempre esistita, fin dagli inizi, ma che sta trovando maggiore espressione in questi ultimi anni. E’ venuta fuori con maggiore intensità in maniera spontanea, non è stata una scelta ponderata, anzi, ce la siamo ritrovata lì quasi senza averla chiamata. Ci ha dato però la possibilità di divertirci ad esplorare ancora, a scrivere delle parti per fiati e archi piuttosto che per tastiere e sintetizzatori, ad usare un coro al posto di cantare soltanto da noi, siamo usciti dalla nostra comfort zone. Il soul e la musica black in generale hanno delle soluzioni infinite da cui attingere. Ti consentono di spaziare tra mille generi e creare miscugli interessanti. Il blues è la matrice di tutto, lo trovi nei Beatles quanto nei Chemical Brothers–

Il prossimo 3 ottobre si chiuderà il vostro tour 2025 con un concerto speciale all’Estragon Club di Bologna. Sarà una data arricchita da violini, violoncelli, trombe e cori: cosa dobbiamo aspettarci da questo evento conclusivo?

L’idea è quella di creare una festa. Portare amici ed ospiti sul palco con noi. Non sarà una kermesse impettita, ma un’espressione di gioia e libertà, la celebrazione di affinità e amicizie costruite grazie alla musica. Ci sarà di tutto sul palco quella sera, saremo in tantissimi tra vecchie e nuove conoscenze del mondo Toys. Un evento unico al momento nella nostra lunga storia.

In oltre vent’anni di attività avete calcato palchi in tutta Italia e all’estero, mantenendo sempre una forte identità indipendente. Qual è il segreto per restare coerenti senza smettere di evolversi?

Non credo sia un segreto, più realisticamente abbiamo applicato la nostra interpretazione allo svolgere questo lavoro: pensiamo solo a fare quello che ci piace, come ci piace e con chi ci piace, senza pensare a secondi fini o ad eventuali profitti. Non guardiamo mai alle logiche di mercato perché per una realtà come la nostra sarebbe la fine. Forse fatichiamo il doppio ma alla fine riusciamo a

proseguire un percorso che funziona da tanti anni.

Avete spesso collaborato con il mondo del cinema e della televisione. In che modo questa dimensione visiva ha influenzato il vostro modo di comporre o raccontare attraverso la musica?

Beh in questo caso abbiamo ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo. E’ stato sempre il cinema o la televisione a cercare noi, chiedendoci in prestito canzoni fatte e finite. Ne siamo ben felici, ci ha aiutato tanto a veicolare la nostra musica. E’ chiaro che negli anni questa cosa si è poi evoluta con una struttura di addetti ai lavori a nostro supporto. Prestare le nostre canzoni a immagini che non avevamo pensato noi direttamente è molto stimolante. E’ bello sapere che qualcuno vede nelle nostre canzoni qualcosa che non avevamo concepito noi. Mi piacerebbe però ,un giorno, che ci affidassero una soundtrack originale, è un mio

piccolo, si fa per dire, sogno.