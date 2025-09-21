Credit: Bandcamp

Dall’uscita del loro LP di debutto “Good Time” nel 2023, la band di Austin, Texas, DAIISTAR ha trascorso gli ultimi due anni in tour senza sosta, diffondendo il loro baggy noise-pop in Nord America e in Europa, sia con tour propri che come gruppo spalla di artisti del calibro di Brian Jonestown Massacre, The Black Angels, The Dandy Warhols e LA Witch. Durante il loro soggiorno nel Regno Unito nel settembre 2024, si sono rinchiusi nello studio londinese Lightship 95, uno studio galleggiante sul Tamigi, per registrare questa Fuzz Club Session, che uscirà in formato digitale e in vinile colorato in edizione limitata il 26 settembre 2025, insieme a una serie di video della session, di cui ora abbiamo un pregevole assaggio con la cover di “Burning Wheel” dei Primal Scream, brano tratto da “Vanishing Point” del 1997.

Il disco cattura perfettamente il mix di shoegaze, neo-psichedelia e groove ispirati alla scena Madchester che la band ha affinato durante i suoi tour, con brani di spicco tratti da “Good Time” come “Star Starter”, “Tracemaker”, ‘Parallel’ e “Repeater”.

<a href="https://daiistar.bandcamp.com/album/fuzz-cub-session">Fuzz Cub Session by DAIISTAR</a>