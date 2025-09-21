Credit: Thomson200, CC0, via Wikimedia Commons

Shirley Manson dei Garbage ha dichiarato che il motivo per cui il loro attuale tour nordamericano sarà l’ultimo in queste preoporzioni è dovuto ai “furti dell’industria discografica“.

La band ha dato il via al loro tour “Happy Endings” a Orlando all’inizio di questo mese e hanno dichiarato che “probabilmente non suoneranno più in molte delle città” toccate dal tour, “mai più“.

Durante lo spettacolo all’Anthem di Washington DC mercoledì 17 settembre, la frontwoman ha dedicato un momento per spiegare la loro decisione di non continuare con i grandi tour da headliner in futuro.

“Come band abbiamo deciso che, a causa fondamentalmente dell’economia dell’industria musicale, dobbiamo ridurre la nostra attività di tour da headliner”, ha detto al pubblico. “Grazie ai furti dell’industria discografica, i tour sono diventati molto, molto difficili“.



“Non ci stiamo lamentando, abbiamo avuto una carriera fottutamente fantastica. Ne parlo solo perché mi preoccupo per i giovani musicisti che vanno in tour, hanno un lavoro, si prendono due settimane di ferie e girano il Paese. A volte dormono nel loro furgone, a volte alloggiano in motel davvero poco raccomandabili, è pericoloso e inaccettabile e deve finire. Qualunque cosa stia succedendo, deve finire. È pericoloso e inaccettabile. Abbiamo appena deciso che la situazione economica è diventata insostenibile, quindi questa è l’ultima volta che saliamo su un autobus per fare un tour in tutto il Nord America. È un privilegio fantastico, è così bello, emozionante e incredibile. E lo è ancora di più perché dubito che faremo mai più un tour di queste dimensioni. Sentiamo tutti di aver avuto un privilegio immenso e di aver goduto di un sostegno incredibile da parte dei nostri fan, da parte vostra. A volte nell’industria musicale ci hanno detto che siamo vecchi, che siamo finiti, che nessuno è interessato, che a nessuno frega niente, che nessuno vuole trasmetterci alla radio, che nessuno vuole intervistarci. E poi siete arrivati voi. E non lo dimenticheremo mai.”

Mentre i membri della band alzavano i loro bicchieri al pubblico di Washington per un brindisi, la Manson ha aggiunto: “Vogliamo brindare alla vostra incredibile salute collettiva, non sappiamo se vi rivedremo mai più, forse sì, forse no. Ma tutti noi vi auguriamo di essere sani e felici. Siate gentili, siate avventurosi, siate curiosi, fate tante domande, circondatevi di animali bellissimi e di persone naturali e davvero, davvero buone. E se sono persone di merda, liberatevene. Se sono persone fantastiche, brindiamo a voi“.

In un recente post su Instagram, i Garbage avevano scritto: “Non facciamo un tour così esteso come questo negli Stati Uniti da quasi un decennio. A dire il vero, è improbabile che suoneremo di nuovo in molte delle città di questo tour. Ce ne andiamo con stile e speriamo che vi uniate a noi. È la vita, amici miei. Niente rimane uguale per sempre. Tutto deve cambiare. Tutte le cose belle finiscono“.

I Garbage hanno pubblicato il loro nuovo album “Let All That We Imagine Be The Light” a maggio.