Sempre magica Roma (anche se è strano e doloroso non vedere più qui al Monk il sorriso del compianto Francesco Cerroni, mancato purtroppo lo scorso dicembre): oggi siamo scesi nella capitale per vedere il concerto degli Sprints, che presentano il loro secondo LP, “All That Is Over”, che vedrà la luce il prossimo venerdì via City Slang.

Per il Monk Club si tratta dell’inaugurazione della stagione indoor 2025/2026 e poco dopo le sei di sera, quando giungiamo in via Mirri per intervistare la band di Dublino, l’attività è già iniziata con proposte outdoor nel giardino, feste per famiglie con bambini e, in serata, anche alcuni birthday party.

L’atmosfera è decisamente calda (le temperature oggi pomeriggio qui a Roma hanno superato i trenta gradi) e anche verso le undici, quando arriviamo per il live-show della formazione irlandese, si sta ancora bene con t-shirt o camicia.

Una volta entrati nella grande sala del Monk il clima diventa davvero rovente anche a causa delle numerosissime persone presenti oggi – sebbene non vi sia il sold-out – segno che gli Sprints hanno già lasciato un buon segno anche qui in Italia.

Sono le undici precise quando i quattro ragazzi di Dublino salgono sullo stage della venue della capitale, accolti da una folla decisamente carica proprio come la loro musica.

Come ci avevano già anticipato durante la nostra intervista qualche ora prima, il loro set sarà basato maggiormente sul nuovo LP e ovviamente questo ci permette di ascoltare live in anteprima molte delle undici canzoni presenti su “All That Is Over”, disco che abbiamo già ascoltato alcune volte in questi ultime settimane.

Prodotto da Daniel Fox dei Gilla Band, che aveva già lavorato con loro per il loro esordio “Letter To Self“, questo sophomore è stato scritto durante i momenti liberi nel corso dei loro tour, sui tourbus come durante i soundcheck, e li vede elaborare tutte queste cose negative che stanno succedendo nel mondo quali la guerra a Gaza, gli incendi a Los Angeles, l’ordine esecutivo di Trump che nega i diritti alle persone trans.

“Something’s Gonna Happen” apre la serata con un’inaspettata tranquillità iniziale, ma poi cresce con rabbia, intensità e un suono che si fa sempre più potente mentre la frontperson Karla Chubb grida e inizia a incendiare una folla decisamente presa bene sin da subito.

Subito dopo anche “Descartes”, principale singolo di “All That Is Over”, non è da meno, arrivando dritto in faccia con una cattiveria punk notevole accomopagnata da suoni sporchi e rabiosi e da scariche elettriche decisamente potenti: diventa davvero impossibile restare fermi davanti a questa continua carica di adrenalina.

Il primo estrratto da “Letter To Self” della serata, invece, è “Heavy”, che come dice il titolo è pesante, ma allo stesso tempo eccitante e ha anche una sensazione poppy che ci piace tanto; subito dopo, prima di iniziare “Rage”, la band di Dublino grida “Free Palestine“, guadagnando gli applausi del pubblico, e spiega di essere incazzata con il governo irlandese proprio come gli italiani lo sono con quello della Meloni. Le rumorose chitarre accompagnano la voce della Chubb che sfoga la sua rabbia attraverso il microfono, regalando un’incredibile dose di energia alla folla laziale.

Un’altra canzone nuova, “Need”, e un altro momento di folle energia con le fragorose chitarre di Karla e dell’ultimo arrivato Zac Stephenson che risultano incredibilmente rumorose, mentre il ritmo dettato dal drumming di Jack Callan è davvero inarrestabile per un totale clima di delirio.

Dopo l’intervento di un tecnico per un problema a una chitarra e l’immancabile e sempre adrenalinica “Up And Comer”, ecco “Pieces”, probabilmente il pezzo più potente del nuovo disco e, anche nella versione live non manca di scuotere pesantemente i numerosi fan romani con la sua rabbiosa cattiveria e un’incredibile e rumorosa intensità elettrica, che forse ritrova qualcosa della sperimentazione dei Gilla Band, band del produttore di “All That Is Over” Daniel Fox.

Dopo tutta questa follia positiva, le nostre orecchie hanno bisogno di un momento di riposo e il gruppo di Dublino ne è ben consapevole e, infatti, ci propone “Better”, recentissimo singolo dal nuovo LP: mentre Karla scherza sul fatto che dentro la sala del Monk sta sudando tanto, ecco qui la leggerezza di questo brano, accompagnato da una atmosfera riflessiva, sebbene comunque non manchino inserzioni noisy e una strumentazione adrenalinica.

E’ poi la volta della lunghissima “Desire”, il pezzo che chiude il nuovo disco e che gli Sprints non esitano a definire come la migliore canzone che abbiano mai scritto: la Chubb prende la chitarra acustica per questo pezzo che si apre con sensazioni molto tranquille quasi cinematografiche, poi è il basso di Sam McCann a disegnare linee intense sopra cui la frontperson mette la sua voce, prima che il tutto si faccia più heavy ed esplosivo grazie anche al drumming molto intennso di Callan.

A chiudere la serata ci pensa la vecchia “Little Fix”, estratta dall’EP “A Modern Job”, uscito a marzo 2022 per la Nice Swan Recordings: dopo un inizio con spoken word, ritmo basso, qualche inserzione elettrica, atmosfere cupe, una strumentazione mininale. ma molto rumore, entrano anche chitarre e basso e la cattiveria si fa sempre più intensa: Karla poi invita un fan a suonare la sua chitarra, prima di tuffarsi in mezzo alla folla in modo da poter sentire ancora più direttamente il calore della folla romana.

Sessantacinque minuti davvero vitali e rumorosi che ci hanno portato una band in gran forma nonostante sia al primo concerto a supporto del nuovo LP: il suono è diventato ancora più potente e si arricchito di maggiori sfumature, mentre l’adrenalina è sempre elevata e la loro capacità melodica è rimasta intatta. Una serata divertente per un gruppo che ha ancora tanto da dire e che, ne siamo sicuri, potrà crescere ulteriormente nel corso dei prossimi anni.