Credit: Fabio Campetti

Passa ad uno step successivo Tamino-Amir Moharam Fouad, meglio conosciuto come Tamino, per il suo ritorno in Italia, quindi, dopo la meno capiente Santeria un paio di anni fa, è la volta dello storico Alcatraz ad ospitarlo per questa tappa a Milano, il club di via Valtellina, accoglie il tour dell’artista fiammingo, nel nostro paese, per presentare il nuovo album uscito quest’anno, “Every Dawn’s a Mountain“, il terzo di una carriera iniziata prestissimo per il classe 96, con un esordio giù maturo come “Amir” ad appena 22 anni.

Di origine egiziana, ma nato appunto ad Anversa, soprannominato il Jeff Buckley belga per una vocalità affine con l’icona americana prematuramente scomparsa quasi tre decadi fa.



Reminiscenze anche dei Radiohead, tanto da coinvolgere Colin Greenwood nella produzione dell’eccellente “Indigo Night”.

Diversi endorsement e critica di valore assodata, qualora ce ne fosse bisogno, ma non è questo il caso, basti approfondire le filastrocche minoreggianti e malinconiche del nostro, per capirne la grande qualità sul piatto, magari delle references un pò troppo invadenti, direbbe qualcuno, ma l’indiscusso talento è li da sentire tra le tracce dei suoi primi tre album finora pubblicati.

Venendo alla serata in se, orari rispettati a dovere, come al solito, del resto, a maggior ragione, che stasera l’evento danzante batte cassa subito dopo.

Credit: Fabio Campetti

Quindi alle 20 precise è Sam De Nef,che affianca l’artista belga per tutto il tour europeo, ad aprire le danze.

Anche lui da Anversa, anche lui sullo stesso binario del padrone di casa, ballate sofferte e struggenti.

Va da se che qualcosa avevo approfondito via streaming, ma non così tanto per averne familiarizzato a dovere. Il set è minimale, quindi in solitaria, suona circa mezz’ora e strappa meritati applausi, che non sono mai scontati.

Ore 21, a sua volta, parte il concerto di Tamino, che conferma assolutamente tutte le premesse, probabilmente una delle voci nuove, o meno, più talentose in assoluto all’interno di un panorama internazionale affollatissimo, un vero fuoriclasse del canto, al servizio, come detto sopra. di una scrittura di qualità. Band di valore al seguito, un set praticamente che rasenta la perfezione, snocciolato in sedici brani per un’ora e quaranta minuti di grande musica.

Pubblico calorosissimo che si è ampiamente raddoppiato, tanto da sfruttare quasi tutta l’area dell’Alcatraz.

Manca qualcosa per raggiungere il gotha di genere e l’agognata posizione da headliner?Probabilmente quei singoli da bpm incalzanti, che all’interno di un fitto e unico bosco di ballate, eleverebbero il suo status. Percorso che gli stessi Radiohead hanno ricalcato non poco, è vero che il songwriting della band di Oxford ha scomodato melodie marziane, però il concetto di alimentare un sound da montagne russe potrebbe essere una via percorribile, e sono pronto a scommette che rivedere Tamino tra gli intoccabili in altissima quota, non credo sia proprio da escludere.

Setlist che rispecchia quelle già opzionate finora e tocca il repertorio a 360 gradi, con già gli immancabili capisaldi di una discografia fatta di punti fermi, la succitata “Indigo Night”, l’incalzante “Babylon”, che accenna una ritmica differente, per chiudere con l’abituale “Habibi”, struggente ed emozionante, che chiude l’incanto intorno alle 22,40.