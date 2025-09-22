L’anno scorso, l’ex frontwoman dei Lush Miki Berenyi aveva reclutato i suoi compagni dei Piroshka Kevin “Moose” McKillop e Oliver Cherer per fondare i Miki Berenyi Trio. Il loro album di debutto “Tripla” (a noi è piaciuto moltissimo) è uscito all’inizio di quest’anno e ora la band si sta preparando per quello che sembra essere il loro primo e ultimo tour nordamericano. Secondo Berenyi, infatti, per una band indie straniera non è economicamente sostenibile organizzare un tour regolare nei club USA.

Mi dispiace dire che i costi di un tour negli Stati Uniti sono diventati insostenibili per band piccole come la nostra, quindi questa sarà la nostra ultima esibizione in Nord America. Mi sarebbe piaciuto poter coprire più città, ma sono incredibilmente grata ai tanti fan che mi hanno scritto sui social dicendo che verranno a vederci suonare. Includeremo sicuramente un sacco di brani dei Lush nel set come ultimo saluto e ringraziamento ai fan di lunga data.

In vista del tour i Miki Berenyi Trio hanno condiviso “Doldrum Days”, un brano spaziale e magicamente dream-pop della durata di sei minuti e mezzo.