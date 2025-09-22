Davvero niente male questo EP dei Nord Electric capitanati da Giulio Sangirardi che ha coinvolto nel progetto il buon Mark Gardner, voce e chitarra storica dei Ride.

Il merito dei NE è proprio quello, in primis, di sfruttare alla grande la presenza del Dio dello shoegaze, che si cala perfettamente nella parte, dando un senso importante e molto felice alla sua presenza. Mark infatti canta in modo sublime nei brani che lo vedono coinvolto, dando sfumaaure e colori suggestivi alle sue interpretazioni, che nobilitano i brani e sopratutto infondono un vero e proprio tocco magico al tutto.

Partiamo dalla title track, vera e propria perla dell’ EP con le sue impennate chitarristiche. Mark è perfettamente coinvolto ed integrato e la linea melodica del ritornello, con la sua voce, diventa miele dolcissimo. “Traces” è più muscolosa, echi shoegaze per un brano che sembra la colonna sonora di un viaggio in macchina lungo quelle strade americane infinite e sempre dritte, come si vede nei film. Una canzone magnifica. “When Are You Gonna Wake Up” è ancora una volta la dimostrazione di come Giulio abbia creato l’ambiente ottimale per Mark, con suggestioni vellutate e ariose che alzano i toni giusto in un ritornello costruito per farci volare altissimi. “Dagen H” è la nervosa e incalzante strumentale finale, dove la band viaggia serrata e compatta, richiamando proprio i Ride più squadrati e incalzanti.

Bravi, bravi…e ancora bravi!

