Kate Bush pubblicherà, il mese prossimo, la compilation intitolata “Best of The Other Sides”.

“The Other Sides” era originariamente composto da b-side e cover ed era parte del cofanetto “Remastered in Vinyl IV” del 2018. Era anche disponibile su CD nel secondo dei due cofanetti CD pubblicati contemporaneamente, e poi pubblicato come set autonomo di 4 CD nel marzo 2019.

Quella che ora sembra essere una versione “highlights” della precedente uscita non presenta nulla di nuovo, ma ci sono alcune piccole modifiche. Kate dice che “Experiment IV” e “You Want Alchemy?” sono state rimasterizzate appositamente per questa compilation e “entrambe includono una piccola modifica“. Kate aggiunge: “Ho pensato che “Experiment IV“ avrebbe guadagnato da un’introduzione più lunga con la magnifica chitarra di Alan Murphy”.

Bush afferma anche che il brano bonus del CD “The Sensual World”, “Walk Straight Down the Middle”, “ha beneficiato di una nuova equalizzazione“. “Spero che le modifiche vi piacciano!” è il suo messaggio finale.

“Best of The Other Sides” uscirà il 26 settembre (in formato digitale) e il 31 ottobre (in vinile e CD).

L’uscita arriva in un momento in cui la canzone di Kate “Army Dreamers” sta spopolando online, destinata a diventare il suo secondo brano più ascoltato in streaming dopo “Running Up That Hill”. Forse la popolarità di “Army Dreamers” in questo momento è un riflesso dei conflitti attuali in tutto il mondo, un tema a cui Kate è recentemente tornata con il suo pluripremiato cortometraggio contro la guerra “Little Shrew”, vincitore del premio come Miglior Animazione al New York Animation Festival.

Purtroppo, la tracklist completa di “Best of The Other Sides” non è stata ancora resa disponibile.