È un album potente e privo di compromessi il nuovo dei La Dispute, che provano a tradurre in musica l’inquietudine serpeggiante che è la vera costante di questi tempi moderni tanto assurdi quanto bui. Nella voce carica di feroce passione di Jordan Dreyer vibrano le stesse emozioni che sembrano erompere dalle chitarre elettriche di Chad Morgan-Sterenberg e Corey Stroffolino: rabbia, sconforto, delusione, inadeguatezza ma anche un forte desiderio di rivalsa; la voglia di sovrastare il rumore che ci circonda con un caos non tanto controllato, quanto ben congegnato.

Il frastuono “intelligente” che è alla base delle quattordici tracce di “No One Was Driving The Car”, il quinto disco della band, è frutto di una fusione elaborata nei minimi dettagli fra elementi post-hardcore, post-rock, noise, emo e progressive. Il gruppo presta grande attenzione alla struttura dei brani, spesso lunghi e articolati, in modo tale da farli “respirare” nonostante la smania di strafare (che non sempre premia: l’ascolto, a tratti, si fa faticoso).

La melodia in sé e per sé non ricopre un ruolo rilevantissimo in una cornice dove dominano innumerevoli sfumature di suono e, su tutto, le alternanze fra quiete e fragore – vera e propria spina dorsale di un album che, come già suggerito, è un ritratto in musica delle complessità/atrocità del mondo moderno e di come esse rappresentino un peso nella vita non solo del singolo, ma dell’intera collettività.

La percezione della sicurezza, la pervasività della tecnologia, i sistemi di controllo sempre più raffinati e invadenti: i La Dispute affrontano con il coltello fra i denti la distopia da incubo che va srotolandosi davanti ai nostri occhi, spesso affidandosi alla tecnica dello spoken word per dar ancor più sostanza ed efficacia ai loro messaggi. In più di qualche caso sembrano un po’ perdersi nel loro stesso mare di parole, ma il loro risultato è sicuramente positivo. I brani da non perdere sono “Environmental Catastrophe Film” e “Top-Sellers Banquet”.