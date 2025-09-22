Nuovo appuntamento con la band belga che non arretra di un passo attestandosi dunque come un solido punto di riferimento nell’ambiente post rock. Reduci dal successo del sophomore “Hush”del 2021, con questo terzo album in studio Isa Holliday e soci segnano dunque la naturale evoluzione del sound della band districandosi tra il classico shoegaze a tinte dark un potente doomgaze dall’andatura decisa.

Credit: press

L’apertura di “Thirst” è affidata alla titletrack caratterizzata da una climax vaporoso sorretto da un muro del suono davvero notevole, con cambi di direzione a supportare l’eterea voce di Isa, per un’esperienza profonda La spinta della successiva “Covet” riporta le sonorità su terreni meno avvolgenti ma sempre d’impatto e diretti che trovano conferma in “Cherry” e, soprattutto, in “Haven”, nei quali riecheggia l’ombra Slowdive.

Prodotto da Lewis Johns presso The Ranch Production House (UK) e primo pubblicato sotto l’etichetta Pure Noise Record, “Thirst” si mostra coerente e profondo e soprattutto si lascia desiderare e apprezzare sin da subito per il suo approccio diretto ma dai contorni romantici. Siamo di fronte ad un disco costruito con forza e densità dalla band che vede alla line up, oltre alla solida Holliday al basso e voce, anche Frederik Meeuwis alle pelli, Jelle Ronsmans e Nic Placlé alle chitarre.

il romanticismo di stare con una persona cara. Vogliamo che le persone si lascino andare e si sentano abbracciate dalla musica, in modo che possano viverla in 4D. Questo è ciò che sentiamo spesso da chi viene a vederci dal vivo, o da chi ha ascoltato i nostri album precedenti: li portiamo in un’altra dimensione. Penso che sia qualcosa che ci manca al giorno d’oggi, con tutto ciò che sta accadendo nel mondo, che ci rende molto consapevoli di tutto ciò che accade all’esterno, ma non ci permette di vivere il momento quanto dovremmo. Vogliamo lasciare che le persone si prendano un momento per sé e lasciare che la musica le porti ovunque desiderino andare.

La voce di Isa Holliday immersa nel consueto muro di effetti e riverberi, è magnetica, onirica e avvolge tra i sussurri mentre le chitarre si lasciano andare in distorsioni massicce e stratificate in tutti gli episodi del full-length, con ciò valorizzando la loro centralità ed essenza, eccezion fatta per la strumentale e sognante “Ogilt” che conduce alla traccia di chiusura tra quiete e tempesta.

Con “Thirst” vi sentirete coinvolti in una esperienze sonore immersiva ed emotiva che conferma dunque un’identità sonora e artistica ben definita dei Slow Crush, capaci di rinnovarsi pur rimanendo fedeli alla propria estetica.