Credit: Bandcamp

Bravissimi questi She’s in Parties che avevamo già meso sul radar un paio di anni fa e l’anno scorso avevano pubblicato il convincente “Puppet Show EP”

Questa super “Fallen” è gradito antipasto di un EP che arriverà a novembre. “Are You Dreaming?”, previsto per il 7 novembre via Submarine Cat era già stato anticipato anche da “Same Old Story”, altrettanto convincente, con suo sciame chitarristico molto vivo e accattivante. “Same Old Story” è una pop song dai sapori shoegaze che ci esaltava non poco, mentre “Fallen” ha una trama sublime, a metà tra i 1975 più ispirati e Kate Bush…

La frontwoman Katie Dillon dice del nuovo singolo: “Questa canzone è fondamentalmente un’ode a me stessa e quando mi sento giù o depressa o mi dispiaccio per me stessa a volte, va bene sentirsi così, ma esci e guardati intorno, guarda quanto sei fortunata, non sto così male come altre persone, quindi superalo, in sostanza”.

Listen & Follow

She’s In Parties: Bandcamp