Credit: Bandcamp

Ascolti le deliziose Tchotchke e pensi agli ultimi Lemon Twigs per questo gusto sfacciatamente retrò, per le melodie irresistibili e per questi suoni che sembrano provenire veramente dal passato. Il fatto è che mai pensiero potrebbe essere più esatto, perché il nuovo album del trio è proprio prodotto dai Lemon Twigs. Quindi qui la bandierina l’abbiamo messa e il riferimento è chiaro e lampante, certo che ci vuole comuqnue talento e personalità per sfornare un dischetto così grazioso e accattivante.

La nave sonora delle fanciulle naviga in acque dolcissime tra anni ’60 e ’70, con organetti irresistibili, chitarrine educate e sopratutto queste armonie vocali che ci fanno impazzire. Completamente fuori dal tempo le nostre signorine sanno essere leggere e armoniose in “Kisses”, ma anche più robuste ed enfatiche nella magistrale title track, vero e proprio compendio delle loro abilità, suggestive e delicatissime (“Davide” o “Now I Love You”) e frizzanti (“Did You Hear?” e “Skipping Around”). Non c’è una melodia sbagliata, ma neanche mezza!

<a href="https://tchotchke.bandcamp.com/album/playin-dumb">Playin' Dumb by Tchotchke</a>

Se un tuffo nel pasato non vi spaventa, beh, “Playin’ Dumb” è il vostro disco!