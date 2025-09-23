Non conoscevo questi scozzesi Velcro Fields e devo dire che mi hanno subito colpito per la loro raffinatezza e per i toni gentili di questo Ep che sembra essere il loro biglietto da visita.

<a href="https://velcrofields.bandcamp.com/album/abound">Abound by Velcro Fields</a>

3 brani, tre perle autunnali e malinconiche, in cui i toni bassi, gli arpeggi e un cantato vibrante e delicato la fanno da padrone. Forse giusto con “Speckle On The Sky” la band punta un po’ di riverberi chitarristici, mentre le due successive canzoni sono proprio gemme in cui la dolcezza la fa da padrona.

Una bellissima scoperta.

Velcro Fields: Bandcamp